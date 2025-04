Samsung Galaxy M56 5G - nadchodzi smartfon z długim wsparciem i Exynosem 1480. Smukła konstrukcja przynosi też pewien regres

Firma Samsung oficjalnie zaprezentowała nowego smartfona z linii Galaxy M. Urządzenia z tej serii wyróżniały się do niedawna budżetową specyfikacją, z którą w parze szła również przyzwoita cena. Ostatni model, czyli Galaxy M55 5G, był jednak dość drogi jak na to, co miał do zaoferowania. Następca jest pod niejednym względem zaskakujący - niestety nie pod każdym pozytywnie. Wygląd i wsparcie producenta zmieniły się na plus, acz da się zauważyć niekorzystne zmiany.

Samsung Galaxy M56 5G został zaprezentowany w Indiach. Nowy smartfon zaoferuje więcej aktualizacji systemu Android i poprawek bezpieczeństwa niż poprzedni model, aczkolwiek stawia również kilka kroków w tył.

Samsung Galaxy M56 5G zarówno z przodu, jak i z tyłu, został pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus+. Wyświetlacz o rozmiarze 6,7 cala zaoferuje co prawda nieco niższą rozdzielczość niż poprzednik, natomiast maksymalna jasność w określonych warunkach powinna być wyższa. Za wydajność odpowiadać będzie autorski chip od Samsunga, a mianowicie Exynos 1480 - ten sam, który trafił na pokład modelu z serii A, natomiast w poprzedniej generacji (Samsung Galaxy A55). Już przy kwestiach łączności bezprzewodowej zauważymy zmiany na minus - zabrakło bowiem NFC. Idąc dalej, dostrzeżemy brak slotu na karty pamięci w formacie microSD, czy też słabszą kamerkę do selfie.

Samsung Galaxy M55 5G Samsung Galaxy M56 5G Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) Samsung Exynos 1480 (4 nm) Układ graficzny Adreno 644 Xclipse 530 Pamięć RAM 8 lub 12 GB 8 GB Pamięć wbudowana 128 lub 256 GB Wyświetlacz 6,7" Super AMOLED+, 2400 x 1080 px, 120 Hz, 1000 nitów (HBM) 6,7" Super AMOLED+, 2340 x 1080 px, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus+, 1200 nitów (HBM) Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G, NFC

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS SIM Nano SIM + Nano SIM lub microSD 2 x Nano SIM Porty, złącza i sloty 1 x USB 2.0 typu C

1 x Slot na karty microSD (do 1 TB) 1 x USB 2.0 typu C Aparat przedni 50 MP (f/2.4) 12 MP (F/2.2) Aparaty tylne 50 MP (f/1.8, OIS) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Możliwości wideo 4K przy 30 kl/s 4K przy 30 kl/s (10-bitowy HDR) Akumulator 5000 mAh / 45 W System operacyjny Android 14 (do 4 lat aktualizacji systemu), nakładka One UI 6.1 Android 15 (6 następnych wersji systemu), nakładka One UI 7 Samsung DeX Nie SmartThings Tak Wymiary i waga 163,9 x 76,5 x 7,8 mm / 180 g 162 x 77,3 x 7,2 mm / 180 g Wsparcie 5 lat aktualizacji zabezpieczeń Do 31 grudnia 2030 roku Dodatkowe informacje Akcelerometr, Czytnik linii papilarnych, Żyroskop, Czujnik geomagnetyczny, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Samsung Knox Vault Start sprzedaży Indie - 8 kwietnia 2024 roku Indie - 23 kwietnia 2025 roku Ceny (MSRP) 8/128 GB - 1899 zł (26 999 INR)

8/256 GB - 2099 zł (29 999 INR)

12/256 GB - 32 999 INR 8/128 GB - 24 999 rupii indyjskich (INR), a więc ok. 1100 zł w bezpośrednim przeliczeniu

8/256 GB - 27 999 rupii indyjskich (INR), a więc trochę ponad 1200 zł w bezpośrednim przeliczeniu

Zestaw aparatów z tyłu praktycznie nie uległ zmianie, choć wspomniano o 10-bitowym HDR, który jest dostępny podczas nagrywania wideo w 4K przy 30 kl/s. Dużym plusem jest oczywiście dłuższe wsparcie producenta - zarówno w kwestii aktualizacji systemowych, jak i zabezpieczeń. Warto też zauważyć dodatkowe zabezpieczenie w postaci Samsung Knox Vault*. Samsung Galaxy M56 5G startuje z niższego pułapu cenowego od starszego brata, choć ciężko powiedzieć, jaka będzie kwota sprzedaży w Polsce. Co do daty debiutu, to można się spodziewać, że model jeszcze w kwietniu 2025 roku trafi na nasz rynek (rok temu właśnie tak wyglądała sytuacja) i wtedy zyskamy wgląd w oficjalne ceny. Pozostaje więc tylko poczekać.

*Knox Vault łączy bezpieczny procesor z chronioną pamięcią, by odizolować wrażliwe dane – takie jak kody PIN, hasła i dane biometryczne – od reszty urządzenia i zapewnić, że nikt inny nie będzie mógł bezpośrednio ani zdalnie uzyskać do nich dostępu (źródło: Samsung).

Materiały użyte do stworzenia grafiki mobilnej (Samsung, angelicavaihel/Pixabay - tło)

Źródło: Notebookcheck, GSMArena, Samsung