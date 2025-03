Samsung Galaxy A36 5G i Galaxy A56 5G trafiają do sprzedaży. Smartfony oferują pakiet Awesome Intelligence i Androida 15

Seria smartfonów Galaxy A od Samsunga powiększyła się właśnie w Polsce o dwa nowe modele. Warianty wkraczają do średniej półki, w której będą walczyć o użytkowników panelami Super AMOLED, najnowszym Androidem 15, a także pakietem Awesome Intelligence. Pojemniejsze wersje pamięciowe będą obecne w sklepach w nieco niższych cenach, a ponadto przy zakupie możemy liczyć na gratis w postaci słuchawek Galaxy Buds FE. Co konkretnie oferują nowości?

Nowe smartfony od Samsunga z linii Galaxy A już w sprzedaży. Modele Galaxy A36 5G i A56 5G nawiązują wyglądem do droższych braci, a oferują ekran Super AMOLED, przyzwoity akumulator ze wsparciem dla szybszego niż do tej pory ładowania, a także pakiet funkcji AI o nazwie Awesome Intelligence.

Jednym z największych wyróżników nowych smartfonów jest pakiet Awesome Intelligence, gdyż do tej pory nie był on obecny w serii Galaxy A. Dzięki niemu zyskujemy dostęp do takich funkcji jak Song Search (identyfikacja utworu po zanuceniu go lub odtworzeniu jego fragmentu), czy też Best Face (na zdjęciach grupowych - do 5 osób - każda osoba powinna mieć korzystny wyraz twarzy, czyli bez zamkniętych oczu itd. | tylko na Galaxy A56). Ponadto użytkownicy będą mogli skorzystać z ulepszonej funkcji Circle to Search oraz Object Eraser (usuwanie niechcianych obiektów z obrazów). Producent wspomina też o udoskonalonym trybie do zdjęć w nocy (Nightography; ponownie tylko Galaxy A56) oraz lepszych filtrach przy obrabianiu grafik. Nowości, a więc omawiany Samsung Galaxy A36 5G i Galaxy A56 5G, zaoferują również do 6 lat aktualizacji systemu oraz poprawek bezpieczeństwa. Ciekawostką jest z kolei Galaxy A56 5G Enterprise Edition, czyli specjalna odsłona dla przedsiębiorców, która zapewni poprawki bezpieczeństwa przez 7 lat, a także wydłużoną gwarancję, jednak wszystko wskazuje na to, że nie jest dostępna w Polsce.

Galaxy A36 5G Galaxy A56 5G Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)

4 x 2,4 + 4 x 1,8 GHz Samsung Exynos 1580 (4 nm)

1 x 2,9 GHz + 3 x 2,6 GHz + 4 x 1,9 GHz Układ graficzny Adreno 710 Xclipse 540 Pamięć RAM 6, 8 lub 12 GB 8 lub 12 GB Pamięć wbudowana 128 lub 256 GB UFS 2.2 128 lub 256 GB UFS 3.1 Wyświetlacz 6,7" Super AMOLED, 2340 x 1080 px, 120 Hz (19,5:9)

HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus+

1200 nitów (HBM), 1900 nitów (peak) Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS Porty, złącza i sloty USB 2.0 typu C Aparat przedni 12 MP (f/2.2) Aparaty z tyłu 50 MP (f/1.8, 1/1.96", PDAF, OIS)

8 MP (f/2.2, 123 stopnie, 1/4.0")

5 MP (f/2.4) 50 MP (f/1.8, 1/1.56", PDAF, OIS)

12 MP (f/2.2, 123 stopnie, 1/3.06")

5 MP (f/2.4) Możliwości wideo 4K przy 30 FPS Akumulator 5000 mAh / 45 W Norma odporności IP67 System operacyjny Android 15 (One UI 7) Wymiary i waga 162,9 x 78,2 x 7,4 mm / 195 g 162,2 x 77,5 x 7,4 mm / 198 g Promocja (od 3 marca do 6 kwietnia 2025 roku) Gratis słuchawki Galaxy Buds FE (liczba nagród ograniczona do 12 tys. sztuk)

Przy zakupie pojemniejszej wersji możemy liczyć na -150 zł Cena 6/128 GB - 1599 zł

8/256 GB - 1749 zł ( 1899 zł ) 8/128 GB - 1999 zł

8/256 - 2049 zł ( 2199 zł )



Samsung Galaxy A56 5G





Samsung Galaxy A36 5G

Od strony technicznej tańszy model korzysta do działania z układu Snapdragon 6 Gen 3, a droższy z Exynosa 1580. Oba mają na froncie 6,7-calowy panel Super AMOLED o całkiem przyzwoitych parametrach. Na plus trzeba zaliczyć akumulator o pojemności 5000 mAh, wraz z którym zostaje wprowadzone 45 W ładowanie do tańszych modeli smartfonów od Samsunga. Nowości mogą też skorzystać z Androida 15 z nakładką One UI 7. Jeżeli interesuje nas któraś edycja, to możemy się skierować zarówno w stronę oficjalnej strony internetowej Samsunga, jak i do polskich sklepów, takich jak Media Expert, czy też Euro RTV AGD.

Źródło: Samsung, GSMArena