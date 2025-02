Test smartfona Samsung Galaxy S25 - prawie jak Galaxy S24, jednak ze znacznie lepszym procesorem

Nie da się ukryć, że znaczna większość dzisiejszych smartfonów cechuje się ogromnymi gabarytami, przez co coraz trudniej obsługiwać je jedną dłonią. Wydaje się jednak, że gorzej pod tym względem już nie będzie. Największe konwencjonalne modele mają wyświetlacze o przekątnej 6,9 cala i od kilku lat wartość ta w zasadzie nie jest przekraczana. Co więcej, nadal powstają małe smartfony o bądź co bądź sporych możliwościach. Co roku do sklepów trafiają kolejne modele Apple iPhone, mamy też do wyboru równie kompaktowe Google Pixele, a poza tym nie zawodzi w tej kwestii również Samsung. Podstawowe flagowce z serii Galaxy S od wielu lat stanowią właściwie pierwszy wybór dla użytkowników pragnących małego, acz zaawansowanego smartfona z Androidem. Ale czy tym razem będzie tak samo?

Autor: Piotr Piwowarczyk

Jeśli zapoznaliście się już z naszą recenzją modelu Galaxy S25 Ultra albo w ogóle śledziliście premierę wszystkich tegorocznych "Galaktyk", na pewno wiecie już, że w nowej generacji flagowców Samsunga zabrakło większych nowości. Poza mocniejszym procesorem otrzymaliśmy tylko nieznacznie odświeżony design i kilka pomniejszych nowinek natury systemowej. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby urządzenia giganta ostatecznie i tak były bliskie ideału. Ale tego akurat powiedzieć nie można, przynajmniej jeśli mówimy o samym modelu Ultra, z którym jesteśmy już dobrze zaznajomieni. Okazuje się bowiem, że wcale nie jest on taki Ultra - w niektórych miejscach widać bowiem kilka oszczędności, a w jeszcze innych całość okazuje się po prostu mniej imponująca od dokonań konkurencji. Tym razem bierzemy jednak na tapet podstawowy model Galaxy S25. Sprawdźmy, czy Samsungowi ponownie udało się stworzyć hitowego smartfona o niewielkich gabarytach.

Samsung Galaxy S25 nie różni się zbyt wiele od poprzedników, ale warto zauważyć, że obecnie jest to jeden z najtańszych flagowców z układem Snapdragon 8 Elite na rynku. Przekonajmy się, czy nowy chip powinien przekonać niezdecydowanych do zakupu.

Samsung Galaxy S25 niestety nie różni się zbyt wiele od zeszłorocznego Galaxy S24. Producent ponownie zdecydował się na ten sam 6,2-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości Full HD+, tę samą baterię o pojemności 4000 mAh, ten sam zestaw aparatów i niemal tak samo wyglądającą obudowę z certyfikatem IP68. Dobrą informacją jest natomiast obecność chipu Qualcomm Snapdragon 8 Elite w podkręconej wersji for Galaxy i 12 GB pamięci RAM. To z pewnością spory krok naprzód w stosunku do Exynosa 2400 i 8 GB RAM-u - można oczekiwać nie tylko wyższej wydajności, ale również nieco lepszego czasu pracy na baterii.

Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S24 Google Pixel 9 Pro Platforma mobilna Snapdragon 8 Elite Exynos 2400 Tensor G4 Procesor graficzny Adreno 830 Xclipse 940 Mali-G715 MC7 System operacyjny Android 15 z OneUI Android 14 z OneUI Android 14 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 128 GB UFS 3.1

256 / 512 GB UFS 4.0 128 GB UFS 3.1

256 GB UFS 4.0 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + 2x eSIM 2x nanoSIM + 2x eSIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 3.2 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,2" AMOLED 120 Hz 6,2" AMOLED 120 Hz 6,3" OLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2340 x 1080 px 2340 x 1080 px 2856 x 1280 px Kamera przednia 12 MP 12 MP 42 MP Kamera tylna 50 + 10 + 12 MP 50 + 10 + 12 MP 50 + 48 + 48 MP Klasa odporności IP68 IP68 IP68 Akumulator 4000 mAh 4000 mAh 4700 mAh Ładowanie 25 W + Qi 15 W 25 W + Qi 15 W 27 W + Qi 12 W Wymiary obudowy 146,9 x 70,5 x 7,2 mm 147 x 70,6 x 7,6 mm 152,8 x 72 x 8,5 mm Waga urządzenia 162 g 167 g 199 g Cena 12+128 GB - 3999 zł

12+256 GB - 4199 zł

12+512 GB - 4699 zł 8+128 GB - od ok. 2700 zł 16+128 GB - od ok. 3900 zł

Można powiedzieć, że specyfikacja omawianego modelu jest słodko-gorzka. Z jednej strony mamy mocny, energooszczędny procesor od Qualcomma i w końcu odpowiednią ilość RAM-u, ale z drugiej urządzenie prezentuje się prawie tak samo jak poprzednik, który przecież i tak nie różni się znacząco od 2-letniego modelu Galaxy S23. No i jak tu zachęcić konsumentów do zakupu, skoro starsze modele są przecież znacznie tańsze? Cóż, dobrą wiadomością jest rozsądna cena startowa Galaxy S25. Podstawowy wariant wyposażony w 128 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 3999 zł, co oznacza, że obecnie jest to jeden z najtańszych flagowców ze Snapdragonem 8 Elite na rynku (do niedawna cenę smartfona można było dodatkowo obniżyć korzystając z promocji przedsprzedażowych). Dodatkowo w sprzedaży znajdują się również wersje 256 i 512 GB, które bazują na szybszych modułach UFS 4.0. Ale dość już gadania, przejdźmy do konkretów. Gorąco zapraszam na kolejne strony artykułu!