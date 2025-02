Samsung Galaxy M55 5G - nieoczekiwany debiut nowego smartfona. Ekran Super AMOLED+, 8 GB RAM i ładowanie 45 W

Do grona średniopółkowych smartfonów od marki Samsung ukradkiem dołączył nowy model z serii M. Tytułowy Samsung Galaxy M55 5G nie był hucznie zapowiadany, a po prostu pojawił się na oficjalnej stronie producenta, by chwilę później wkroczyć do internetowych sklepów z elektroniką. Wariant ten jest najwydajniejszym ze swojej linii, a tak naprawdę dorównuje wielu edycjom z serii A. Możemy liczyć na układ od Qualcomma, ekran Super AMOLED+, szybkie ładowanie i 8 GB RAM.

Samsung po cichu wprowadził na polski rynek nowego smartfona, który zasili szeregi budżetowej serii M. Model w podstawowej wersji kosztuje mniej niż 2000 zł, a może nam całkiem sporo zaoferować.

Konstrukcyjnie wszystkie smartfony Samsunga powoli zaczynają wyglądać bardzo podobnie, a omawiany model nie jest tu wyjątkiem. Samsung Galaxy M55 5G nie wyróżnia się więc spośród swoich braci, a oprócz standardowego układu aparatów może liczyć także na dość szerokie ramki wokół ekranu. Tym razem za wydajność odpowiada jednak procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 oraz 8 GB pamięci RAM. W przypadku pamięci flash otrzymamy maksymalnie 256 GB. Bardzo przyzwoicie wypada także wyświetlacz, ponieważ mamy do czynienia z panelem Super AMOLED+ o przekątnej 6,7 cala, 120-hercowym odświeżaniu i jasności szczytowej na poziomie 1000 nitów.

Samsung Galaxy M55 5G Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm)

1 x 2,4 GHz A710 + 3 x 2,36 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510 Układ graficzny Adreno 644 Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 128 / 256 GB Wyświetlacz 6,7" 2400 x 1080 px, Super AMOLED+ (20:9)

120 Hz, 1000 nitów, AOD Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G, NFC

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Porty, złącza i sloty USB typu C (2.0)

Slot na karty microSD Aparat przedni 50 MP (f/2,4) Aparaty tylne 50 MP (f/1,8, OIS) + 8 MP (f/2,2) + 2 MP (f/2,4) Akumulator 5000 mAh / 45 W System operacyjny Android 14 / One UI 6.1 Wymiary i waga 163,9 x 76,5 x 7,8 mm / 180 g Wersje kolorystyczne Czarny, Zielony Cena 8/128 GB - 1899 zł

8/256 GB - 2099 zł

Miłym dodatkiem jest moduł Wi-Fi 6, a także Bluetooth 5.2, choć jak większość dzisiejszych modeli również nowość Samsunga może skorzystać z łączności 5G. Zabrakło co prawda gniazda Audio-Jack 3,5 mm, natomiast nadal możemy liczyć na slot na karty microSD. Zestaw aparatów powinien się okazać wystarczający dla większości osób, które nie mają wygórowanych oczekiwań. Sporym zaskoczeniem jest tutaj akumulator, a tak naprawdę moc, z jaką możemy go naładować, gdyż mowa tu o 45 W — w przypadku Samsunga taka wartość jest rzadko spotykana. Do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne, a zakupu możemy dokonać już teraz w większości popularnych sklepów z elektroniką. Wariant podstawowy to koszt 1899 zł — nie jest to więc najlepsza możliwa oferta, jednak w gronie urządzeń tego producenta jest całkiem dobrze.

