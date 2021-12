Samsung Galaxy M33 otrzyma potężną baterię o pojemności 6000 mAh. Następca modelu M32 obsłuży też sieć 5G

Urządzenia Samsunga z rodziny Galaxy M wyróżniają się nie tylko dobrym stosunkiem ceny do możliwości, lecz także długim czasem pracy na jednym ładowaniu. Idealnym przykładem jest tutaj zeszłoroczny model Galaxy M51, który zaoferował potężne ogniwo o pojemności 7000 mAh. Choć później nie wydano już żadnego urządzenia Galaxy z tak pojemnym akumulatorem, to na całe szczęście producent nie zamierza przechodzić już jedynie na mniej pojemne baterie. W sieci pojawiły się właśnie pierwsze doniesienia o Samsungu Galaxy M33. Choć wiele jego elementów specyfikacji jest jeszcze owianych tajemnicą, to jednak możemy być już pewni, że to będzie to dobry wybór dla tych, którzy nie lubią doładowywać smartfona w ciągu dnia.

Przyszłoroczny Samsung Galaxy M33 będzie znacznie ciekawszy od modelu M32. Po pierwsze, na pokładzie znajdzie się nowszy i wydajniejszy chip wspierający sieć 5G. Po drugie, smartfon powinien dłużej działać z dala od gniazdka, a wszystko dzięki baterii o pojemności 6000 mAh.

Samsung Galaxy M33 5G o kodowej nazwie SM-M336B będzie następcą Galaxy M32, który posiada m.in. procesor MediaTek Helio G80 i baterię 5000 mAh. Jak się okazuje, przyszłoroczny model będzie znacznie ciekawszym wyborem. Po pierwsze, na pokładzie znajdzie się nowszy i wydajniejszy chip wspierający sieć 5G. Nie wiemy jeszcze o jakiej jednostce nowa, jednak niewykluczone, że będzie to np. MediaTek Dimensity 720. Po drugie, smartfon powinien dłużej działać z dala od gniazdka. Bateria do tego modelu o numerze EB-BM336ABN przeszła właśnie certyfikację w południowokoreańskiej agencji. Ma ona pojemność 5830 mAh, jednak spodziewamy się, że producent zaokrągli tę wartość do 6000 mAh.

Ponadto Samsung Galaxy M33 5G powinien zaoferować 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, 6,5-calowy wyświetlacz, a także aparat z czterema obiektywami 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Sporą zaletą ma być preinstalowany nowy system Android 12 z nakładką OneUI 4.0. Co ciekawe, mówi się, że zabraknie gniazda mini-jack 3,5 mm, jednak w zamian urządzenie spełni normę IP67. Zagadką pozostaje więc także design urządzenia i jego dokładna cena. Premiera ma się odbyć w styczniu 2022 roku, więc lada dzień możemy dowiedzieć się wszystkiego.

