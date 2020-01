W ciągu minionej dekady streaming zdominował rynek muzyczny

Branża muzyczna z kolejnymi dekadami i każdą nową innowacją techniczną podlegała nieustannym zmianom. Takie wynalazki, jak płyta CD, kasety, a następnie Walkman, mp3 i Napster oraz ostatecznie Spotify w znaczący sposób wpłynęły na kształt rynku muzycznego. Warto jednak w kontekście minionej dekady uświadomić sobie, jak strumieniowanie muzyki jeszcze 10 lat temu raczkowało, a ponad połowę udziału w sprzedaży miały nośniki fizyczne. Dzisiaj sytuacja ta jest zgoła odmienna, a serię infografik na ten temat wydało właśnie zrzeszenie amerykańskich wydawców muzyki RIAA. Jak nietrudno się domyślić, teraz to streaming ma w garści większość rynku. Pomimo tego, niektóre nośniki, w tym przede wszystkim płyty winylowe mają się zaskakująco dobrze.

W przeciągu 10 lat udział streamingu na rynku muzycznym w USA podskoczył z 7 do 80%. Liczba abonentów tego typu usług wzrosła w ciągu dekady od 1,5 do 61 milionów.

W roku 2010 wyłaniające się dopiero strumieniowanie miało jedynie 7% udział, podczas gdy sprzedaż cyfrowa muzyki stanowiła 38% całego rynku, a nośniki fizyczne aż 52%. Teraz natomiast, z końcem 2019 w przypadku największego rynku muzycznego na świecie, jakim jest USA streaming (Spotify, Tidal, Deezer, Pandora, Apple, Amazon) ma w nim 80% udziału. Fizyczna oraz cyfrowa dystrybucja natomiast stanowią teraz wyłącznie po 9% całego rynku. Boom strumieniowania muzyki napędzany jest modelem subskrypcyjnym. W Stanach Zjednoczonych obecnie korzysta z takich abonamentów łącznie 61 milionów osób, podczas gdy w 2010 było ich zaledwie 1,5 mln. Dość częstą praktyką biznesową, która podtrzymuje popularność subskrypcji jest dołączanie abonamentów w zestawach łączonych. Na przykład subskrybując Amazon Prime, otrzymujemy dostęp do Prime Video (filmy i seriale na VOD) oraz Prime Music, a także możliwość uzyskania tańszego abonamentu do Amazon Music Unlimited. Z kolei Spotify w wersji studenckiej w USA dołączony jest także dostęp do VOD Hulu i Showtime.



Porównanie rynku muzycznego w USA z 2010 ze stanem obecnym z 2019.

Sam fakt tego, że fizyczne media są w odwrocie nie oznacza jednak wcale złych wieści dla niektórych rodzajów nośników. Na przykład w Wielkiej Brytanii dwunasty rok z rzędu wzrosła sprzedaż płyt winylowych, które rozeszły się w nakładzie 4,3 milionów sztuk. Z danych podanych przez BPI (brytyjski ekwiwalent RIAA) wynika, że winyli sprzedało się więcej niż płyt CD (wg moich wyliczeń te drugie osiągnęły 3,1 mln sprzedanych egzemplarzy). Co ciekawe renesans, choć na niszową skalę, przeżywają w UK także kasety. Rynek cyfrowy mając w garści większość dystrybucji myśli obecnie o tym, jak wkupić się w łaski audiofilów. Niedawno Amazon Music HD oraz Deezer wprowadziły streaming muzyki w Dolby Atmos, a Sony stworzyło nowy format obiektowego dźwięku do muzyki, 360 Reality Audio.



Tak rosła liczba abonentów usług streamingowych na przestrzeni ostatniej dekady.

Źródło: Gizmodo, What Hi-Fi, opracowanie własne