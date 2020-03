Panorama powierzchni Marsa w 360° złożona z 1,8 miliardów pikseli

NASA opublikowała własnie wideo, w którym mamy szansę obejrzeć panoramę Czerwonej Planety z marsjańskiej lokalizacji Glen Torridon, leżącej u podnóży Mount Sharp, gdzie prowadzone są badania łazika Curiosity. Zdjęcia zostały wykonane co prawda już w ubiegłym roku, ale dopiero teraz zebrano wszelkie dostępne dane, z których wybrano aż 1000 obrazów, generujących ostatecznie tak spektakularny widok. NASA informuje, że 360-stopniowa panorama dysponuje niesamowitą ilością aż 1,8 miliardów pikseli i została wykonana za pomocą zainstalowanych na łaziku kamer Mastcam i Navcams. Ostatecznie, w kwestii jakości, wszystko wygląda tak, jakbyśmy oglądali fotografie naszej własnej planety, choć w materiale dobitnie podkreślono, dlaczego Mars tak bardzo różni się powierzchnią od Ziemi, choć może nie na pierwszy rzut oka.

Ujęcia były wykonywane dokładnie między 24 listopada a 1 grudnia 2019, gdy zespół zebrany wokół prac z łazikiem Curiosity obchodził własnie Święto Dziękczynienia. Ponieważ w tym czasie łazik nie otrzymał żadnych innych poleceń do wykonania, miał szansę zając się właśnie zbieraniem ogromnej ilości danych krajobrazowych pod postacią fotografii. Wybaczcie ten mały astronomiczny offtop na PurePC, jednak niepodzielenie się z Czytelnikami tak niesamowitymi materiałami, byłoby niemal grzechem. Zresztą spójrzcie sami na wspomniane wideo:

Na tym nie kończą się najnowsze wieści z Czerwonej Planety. NASA opublikowała również zdjęcie nietypowego otworu, który znajduje się na zboczu wulkanu Pavonis Mons (Góra Pawia). Jak się okazuje, otwór ma aż 35 metrów średnicy, a wewnętrzny kąt cienia świadczy o tym, że zagłębienie, potocznie nazwane przez astronomów jaskinią, może mieć nawet 20 metrów głębokości. To oczywiście młyn na wodę dla teoretyków spiskowych, którzy spodziewają się, że wewnątrz jaskini może istnieć życie. Trudno się tu jednak dziwić, bo podobnego zdania jest też NASA: Otwory takie jak ten są szczególnie interesujące, ponieważ jaskinie, do których prowadzą, są stosunkowo dobrze chronione przez surowym marsjańskim klimatem, co czyni je stosunkowo dobrymi kandydatkami do utrzymania marsjańskiego życia - tłumaczy agencja.

