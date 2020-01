Darksiders, Darksiders II i Steep za darmo w Epic Games Store

Gdy wystartował sklep Epic Games Store, ruszył on od razu z szalonym rozdawnictwem gier. Początkowo były to dwie gry na dwa tygodnie, później po jednej co tydzień, zaś ostatnio (okołoświątecznie) otrzymywaliśmy nawet jedną produkcję dziennie. Z nowym rokiem Epic dalej nie próżnuje i tym razem przez okrągły tydzień rozdaje aż trzy gry na raz. Mowa o Darksiders Warmastered Edition, Darksiders II Deathinitive Edition oraz o sportowym Steep. Prezenty mają łączną wartość 290 złotych i można je odebrać do 9 stycznia 2020 roku, do godziny 17.00. Wtedy (najpewniej) w sklepie pojawią się kolejne darmowe gry. Fani gier RPG oraz fani zimowych szaleństw mają się więc z czego cieszyć.

Darksiders Warmastered Edition to odświeżona wersja przygodowej gry akcji Darksiders z 2010 roku. Wcielamy się w Wojnę, jednego z Czterech Jeźdźców Apokalipsy. W wyniku spisku przedwcześnie inicjuje on koniec świata, za co zostaje pozbawiony większości mocy i zesłany na Ziemię. Darksiders Warmastered Edition pozostaje wierne rozwiązaniom pierwowzoru. Ponownie otrzymujemy więc przygodową grę akcji, w której wydarzenia obserwujemy z kamery umieszczonej za plecami bohatera. Zabawa sprowadza się do eksplorowania dużych map o częściowo otwartej strukturze, rozwiązywania okazjonalnych zagadek oraz przede wszystkim przedzierania się przez hordy przeciwników za pomocą rozbudowanego systemu walki, pozwalającego na korzystanie z wielu różnych typów uzbrojenia i ataków specjalnych.

Darksiders II Deathinitive Edition to kompletna edycja trzecioosobowej gry akcji Darksiders II z 2012 roku, odświeżona na potrzeby konsol ósmej generacji. Gracz wciela się w Śmierć - jednego z Czterech Jeźdźców Apokalipsy, starając się jednocześnie pomóc jednemu ze swych braci, czyli Wojnie, który znalazł się w poważnych tarapatach. Rozpoczynając wojaże w zaświatach, nie tylko próbujemy rozgryźć powstałą intrygę, ale także zmierzyć się z własnymi problemami i słabościami. Dodatkowo, w trakcie podróży możemy wykonywać mnóstwo misji oraz zadań pobocznych uzupełniających główny wątek oraz historię uniwersum. Odświeżona edycja w odniesieniu do pierwowzoru działa znacznie płynniej, dzięki czemu wykonywane ewolucje wyglądają jeszcze bardziej efektownie.

Steep to sandboksowy symulator zimowych sportów ekstremalnych. Akcja gry Steep osadzona została w dość wiernie odwzorowanych Alpach, podzielonych na kilka sektorów o otwartej strukturze. Dla każdej z czterech dostępnych dyscyplin sportu przygotowano indywidualne wyzwania, np. leśny slalom na nartach czy lot jak najbliżej zbocza góry w wingsuicie. Ponadto gracze mogą łączyć się w grupy i wspólnie cieszyć się zimowymi aktywnościami – również wtedy, gdy poszczególni użytkownicy korzystają z różnego wyposażenia (otwiera to zresztą drogę do wykonywania wyjątkowych, łączonych akrobacji). Z kolei na miłośników eksploracji czekają ukryte zakątki do odnalezienia.

