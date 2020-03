Control: The Foundation - trailer i szczegóły fabularnego DLC

Pierwsze fabularne rozszerzenie gry pt. Control zadebiutuje już 26 marca na PC oraz PlayStation 4. Posiadacze konsol Xbox One, zgodnie z najnowszym tweetem twórców, będą musieli poczekać z kolei do 25 czerwca. DLC zabierze bohaterkę gry, Jesse Faden, głęboko do podziemi Najstarszego Domu. Trzymając się tajemniczej atmosfery towarzyszącej grze, twórcy nie zdradzili zbyt wiele szczegółów dotyczących fabuły. Wiemy natomiast, że historia tu opowiadana następuje po wydarzeniach z "podstawki". Jesse otrzyma telefon informujący o zakłóceniach z podziemnych poziomów Najstarszego Domu, w wyniku których pracownicy Fundacji na powrót wpadają w szał.

Control: The Foundation zadebiutuje 26 marca na PC oraz PS4. Posiadacze Xboxów One, będą musieli poczekać z kolei do 25 czerwca. Okres oczekiwania umilić może nowy trailer DLC.

Jeden z twórców gry, Mikael Kasurinen, opisał to rozszerzenie jako okazję [dla Remedy] na jeszcze większe rozwinięcie otwartej struktury gry. Nowy obszar, do którego otrzymamy dostęp, jest bowiem pełen kolejnych tajemnic i potencjału do eksploracji. Ponadto nowe lokacje mocno obfitują w symbolikę. Wygląda na to, że najwięksi fani będą mieli niezłą zabawę, szkoda tylko, że przewidzianą na 4 do 5 godzin. DLC to jednak nie tylko nowa fabuła. To również nowe umiejętności (o tym w akapicie poniżej) jak i ulepszenia mapy czy drzewa umiejętności, na które czekało wielu graczy.

A situation has arisen in The Foundation. It’s time for Jesse to investigate & put a stop to the Astral Plane before it consumes the Oldest House.



The Foundation expansion launches March 26 on PS4 & Epic Games Store. Included for Season Pass owners. Coming to Xbox One June 25. pic.twitter.com/ygJ2EV2LAi — Control (@ControlRemedy) March 16, 2020

Prócz nowej historii, w rozszerzeniu odnajdziemy zupełnie nową umiejętność o nazwie "Shape". Jest ona integralna z rozszerzeniem, gdyż posłuży nam do rozwiązania zagadek związanych z pewnymi rytuałami. Pisząc pokrótce, moc ta pozwoli m.in. na "wyciąganie" ze ścian przedmiotów, które np. przekłują przeciwników bądź posłużą nam jako platforma. Chodzi o to, by w walce móc jeszcze bardziej wykorzystywać środowisko do własnych celów. Rozszerzenie dostępne będzie oczywiście dla posiadaczy przepustek sezonowych i odblokowane jedynie po ukończeniu głównej kampanii.

Źródło: YouTube