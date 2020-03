Call of Duty: Warzone otrzymał nowy tryb Battle Royale Solo

W ubiegłym tygodniu koncern Activision oraz studio Infinity Ward potwierdzili prace nad darmowym Call of Duty: Warzone, czyli samodzielnym trybem battle royale do zeszłorocznej strzelaniny Call of Duty: Modern Warfare. Tytuł zadebiutował 10 marca na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One i z miejsca stał się jedną z popularniejszych odsłon battle royale. Tytuł wydano jako grę free-to-play, gdzie wystarczy tylko pobrać oraz zainstalować klienta (do działania nie jest wymagana gra Call of Duty: Modern Warfare). Dotychczas w grze dostępne były dwa tryby - Battle Royale oraz Plunder, który w polskiej wersji przetłumaczono jako Grabież. Wczoraj po cichu natomiast wprowadzono trzeci tryb o nazwie Battle Royale Solo.

Studio Infinity Ward dodało trzeci tryb gry do darmowego Call of Duty: Warzone. Mowa o Battle Royale Solo, gdzie najprościej mówiąc wszyscy walczą przeciwko sobie.

Wprawdzie tryb Battle Royale już od samego początku był dostępny w Call of Duty: Warzone, jednak tryb ten działa na zasadzie tworzenia trzyosobowych zespołach, które walczą przeciwko sobie na wybranych mapach gry. Nowo dodany Battle Royale Solo, jak sama nazwa wskazuje, dotyczący starć wszystkich graczy przeciwko sobie niczym w Fortnite. Obecnie nie wiemy jednak czy tryb ten pozostanie w grze na stałe czy będzie wyłącznie tymczasowo - być może ostateczna decyzja padnie po analizie popularności Battle Royale Solo względem pozostałych trybów.

Po pierwszych 24 godzinach od uruchomienia serwerów Call of Duty: Warzone w rzeczony tytuł bawiło się sześć milionów graczy. Studio Infinity Ward poinformowało również, że po czterech dniach od premiery w tytuł zagrało już ponad 15 milionów graczy. Darmowe Call of Duty: Warzone zdobywa więc coraz większą popularność, a obecna sytuacja na świecie tylko dodatkowo napędza ten ruch. Wygląda na to, że Call of Duty: Warzone może okazać się jedną z najpopularniejszych gier typu battle royale.

Źródło: Infinity Ward