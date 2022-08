Republique za darmo na Steam. Skradanka w orwellowskim klimacie rozdawana także na gogle VR

Republique to przygodowa skradanka, która na pecetach pojawiła się w 2015 roku. Grę przygotowało studio Camouflaj założone przez Ryana Patona - dewelopera, który odpowiedzialny był także za przygotowanie Metal Gear Solid 4 oraz Halo 4. Republique nie zdobyło może przesadnej popularności, mimo to jest produkcją zdecydowanie wartą ogrania. Teraz okazja jest tym bardziej uzasadniona, jako że skradankę można odebrać zupełnie za darmo.

Z okazji 10-lecia studia Camouflaj, możemy odebrać grę pt. Republique zupełnie za darmo na Steamie. Także w wersji na gogle VR.

Gra pt. Republique rozdawana jest za darmo w wersji tradycyjnej na Steamie, oraz w wersji VR (także na Steamie), a wszystko to z okazji świętowania 10-lecia twórców. Od jakiegoś czasu gra jest dostępna także za darmo także w sklepie Oculus (wersja Quest 2 / wersja Rift), co oznacza, że posiadacze tych właśnie gogli mogą bawić się w świecie Republique bez konieczności posiadania komputera. Jak do tej pory Republique kosztowało ok. 50 złotych.

Akcja tytułowej gry toczy się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Wykreowana przez autorów futurystyczna wizja nie należy do optymistycznych i prezentuje totalitarną rzeczywistość, w której władza reprezentowana przez wszystkowidzącego Nadzorcę kontroluje każdy krok obywateli. Główną bohaterką produkcji jest Hope - młoda dziewczyna, która urodziła się w tajnym ośrodku badawczym i wykorzystywana jest przez naukowców jako królik doświadczalny. Gracz wciela się jednak nie w Hope, a w hakera, który próbuje pomóc dziewczynie. W grze nie brakuje zagadek logicznych, wyzwań zręcznościowych czy też rozwoju umiejętności.

