Recenzja obudowy NZXT H7 Flow - Przewiewna, dobrze wykonana i zaprojektowana. To najlepsza obudowa tego producenta

Obudowa komputerowa NZXT H7 Flow to najnowsza propozycja w ofercie amerykańskiego producenta, która zgodnie z nazewnictwem, kładzie nacisk na optymalizację przepływu powietrza. Urządzenie jest pozycjonowane między modelami NZXT H510 oraz H710, będąc wprawdzie następcą tego drugiego, ale czerpiąc wyraźne inspiracje z niedawno wprowadzonego NZXT H510 Flow. Stylistycznie pozostajemy jednak w klimacie typowym dla NZXT, zatem nie uświadczymy zmiany dotychczasowego kierunku rozwoju, a bardziej uzupełnienia klasycznego portfolio. NZXT H7 Flow otrzyma więc szansę udowodnienia, że firma potrafi stworzyć obudowę funkcjonalną oraz elegancką, a dodatkowo również bardzo przewiewną.

Autor: Sebastian Oktaba

Rodzina NZXT H7 obejmuje nie tylko recenzowany model Flow, charakteryzujący się zwiększonym przepływem powietrza, ale również dwójkę innych wariantów: NZXT H7 oraz NZXT H7 Elite. Otrzymaliśmy zatem przekrojową ofertę wzorem serii NZXT H510, która występuje w czterech odmianach (dodatkowo NZXT 510i, której odpowiednika NZXT H7 jeszcze nie zapowiedziano). Kupujący mają zróżnicowane preferencje, dlatego takie podejście jest całkiem rozsądne i ogranicza koszty związane z utrzymywaniem osobnych linii produkcyjnych. Szkielet konstrukcji pozostaje niezmienny, natomiast różnic należy wypatrywać głównie w warstwie wykończeniowej oraz wyposażeniu dodatkowym. Model NZXT H7 Flow wydaje się najciekawszy spośród zaprezentowanych, zwłaszcza że jeszcze do niedawna obudowy komputerowe NZXT posiadające zabudowane fronty nie mogły pochwalić się nadzwyczajnym przepływem powietrza.

Obudowa NZXT H7 występuje w trzech wariantach, ale wszystkie bazują na jednym szkielecie, więc różnice ograniczają się do wyposażenia.

Różnice między NZXT H7 i NZXT H7 Flow sprowadzają się wyłącznie do wyglądu przedniego panelu. Pierwszy ma jednolite wykończenie, natomiast w drugim całość została podziurawiona, co oczywiście wpływa na efektywność chłodzenia. Obydwa warianty posiadają też identyczne wyposażenie m.in. 2x 120 mm wentylatory bez podświetlenia i powinny kosztować 130 dolarów amerykańskich. Wyższą półkę reprezentuje model NZXT H7 Elite, który pod względem fizycznym bazuje wprawdzie na standardowym szkielecie, otrzymał jednak znacznie bogatsze wyposażenie. Front wykonano tutaj z hartowanego szkła zamiast stali SGCC, niemniej największą różnicę stanowią wentylatory. Zamiast jednostek 2x 120 mm wersja NZXT Elite otrzymała 4x 140 mm (plus regulator RGB) , gdzie trójka zamontowana na przodzie posiada podświetlenie RGB. Wszystko to kosztować będzie potencjalnego nabywcę dodatkowe 70 dolarów.

NZXT H7 NZXT H7 Flow NZXT H7 Elite Wymiary 505 x 230 x 480 mm 505 x 230 x 480 mm 505 x 230 x 480 mm Waga 10,3 kilograma 10 kilogramów 11,4 kilograma Front Pełny Siatka Szkło Materiały Stal SGCC / Szkło Stal SGCC / Szkło Stal SGCC / Szkło Porty USB 3.2 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C Zatoki 2,5 cala 4+2 4+2 4+2 Zatoki 3,5 cala 2 2 2 Wysokość chłodzenia CPU 185 mm 185 mm 185 mm Długość karty graficznej 400 mm 400 mm 400 mm Kolory Biały / Czarny / Miks Biały / Czarny / Miks Biały / Czarny Wentylatory 2x 120 mm 2x 120 mm 4x 140 mm Miejsc na wentylatory 7 7 7 Obsługiwane płyty ATX / mATX / mITX / eATX ATX / mATX / mITX / eATX ATX / mATX / mITX / eATX AiO Front / Góra/ Tył 360 / 360 / 140 mm 360 / 360 / 140 mm 360 / 360 / 140 mm Cena 130 USD 130 USD 200 USD

We wszystkich trzech wariantach niezmienne pozostają także możliwości konfiguracji systemu chłodzenia. NZXT H7 pomieszczą maksymalnie siedem wentylatorów w rozmiarze 120 mm albo sześć 140 mm, czyli standardowo zważywszy na rozsądne wymiary skrzynki. Na przodzie zmieści się radiator 360 mm (Push/Pull), podobna jednostka wejdzie również na górze, a gdyby zaszła taka potrzeba nawet obydwie jednocześnie. Dodatkowo na tylnej ściance można jeszcze wstawić 140 mm AiO, chociaż to praktycznie wymierające rozwiązanie niezdolne schłodzić potężniejsze CPU/GPU. Tutaj podstawowe wersje NZXT H7 wypadają podobnie do droższych NZXT H710, deklasując NZXT H510 mającego w tym zakresie bardzo ograniczone zdolności. Warto jeszcze wspomnieć, że modele NZXT H7 / H7 Flow będą dostępne w kolorze czarnym, białym lub połączeniu obydwu. Najdroższy NZXT H7 Elite występuje tylko w czystej czerni lub bieli.