ReBarUEFI - darmowa modyfikacja pozwala uruchomić Resizable BAR lub Smart Access Memory na starszych PC

Funkcje ReBar i Smart Access Memory są obecne w świecie sprzętu komputerowego od pewnego czasu, przynosząc użytkownikom wymierne korzyści. W czasach ich wprowadzania producenci jednak ograniczyli wsparcie dla tych funkcji do najnowszych kart graficznych i procesorów. Jednakże niedawno spopularyzowana, darmowa modyfikacja ReBarUEFI obchodzi te ograniczenia i umożliwia korzystanie z tych funkcji nawet na starszych PC.

Modyfikacja ReBarUEFI otwiera nowe możliwości dla posiadaczy starszych podzespołów komputerowych, umożliwiając obsługę m.in. Smart Access Memory. Dzięki temu istnieje potencjał zwiększenia wydajności nawet o 12%.

Na wstępie warto podkreślić, do czego może nam się przydać wspomniana modyfikacja. Włączenie funkcji Resizable BAR lub Smart Access Memory umożliwia procesorowi pełny dostęp do pamięci VRAM karty graficznej. Dzięki temu funkcjonalność ta skutecznie redukuje lub całkowicie eliminuje wąskie gardło podczas przesyłania danych między komponentami, ponieważ to procesor nadzoruje pracę układu graficznego. Efektem tego jest naturalne zwiększenie wydajności. Drugim scenariuszem, w którym to rozwiązanie okazuje się niezbędne, jest próba uruchomienia GPU Intel ARC z pełną wydajnością na starszej płycie głównej i procesorze. Warto zaznaczyć, że karty graficzne od "niebieskich" wymagają funkcji ReBar, bez której tracą niemal 25% swojej potencjalnej wydajności.

ReBarUEFI stanowi modyfikację BIOS-u, gdzie do woluminu DXE oprogramowania układowego UEFI dodawany jest starannie spreparowany kod. Moduł ReBarDxe zastępuje funkcję odpowiedzialną za sprawdzanie możliwości zmiany rozmiaru BAR, a następnie dostosowuje go do wartości ze zmiennej NVRAM. Dzięki temu zyskujemy możliwość zwiększenia dostępu do pamięci powyżej domyślnej wartości, która wynosi 256 MB VRAM. Jednak w tym momencie pojawiają się pewne trudności, ponieważ większość starszych płyt głównych może napotykać problemy z obsługą 64-bitowych linijek kodu. W związku z tym często konieczne jest skorzystanie z oprogramowania UEFIPatch, które umożliwia obsługę 64-bitowej wersji funkcji ReBar. Dopiero po tym kroku możemy przystąpić do edycji plików BIOS-u, zgodnie z instrukcjami udostępnionymi przez twórców na platformie GitHub.

Warto zaznaczyć, że modyfikacja ta została głównie stworzona z myślą o obsłudze kart graficznych AMD i Intela, natomiast dla starszych układów NVIDIA dostępna jest oddzielna modyfikacja NvStrapsReBar, którą znajdziecie pod tym linkiem. Jakie zyski wydajności możemy z tego oczekiwać? Jeden z autorów osiągnął wzrost wydajności sięgający nawet 12% na platformie z procesorem Intel Core i5-3470 i kartą graficzną Radeon RX 580. Niemniej jednak warto zastanowić się, czy gra jest warta świeczki, ponieważ modyfikacja BIOS-u nie należy do zadań łatwych, szybkich ani przyjemnych. Niesie ze sobą realne ryzyko uszkodzenia płyty głównej, dlatego ostrzegamy, że modyfikacja ta jest skierowana przynajmniej do użytkowników o średnim stopniu zaawansowania w obszarze komputerów PC. Pełną dokumentację oraz całość modyfikacji autorstwa Curi0 i Lior znajdziecie na GitHubie, dostępną tutaj.

Źródło: GitHub (Curi0 & Lior), PCGamer