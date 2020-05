Realme szykuje smartfon z akumulatorem o pojemności 6000 mAh

Jeszcze kilka lat temu na rynku urządzeń mobilnych z Androidem na pokładzie, rządziły głównie byty takie jak Samsung, LG, Sony czy HTC. Chińskie marki, na czele z Xiaomi były jedynie ciekawostką, a działanie urządzeń egzotycznych producentów było jedną wielką niewiadomą. Czasy te odeszły w zapomnienie i dziś chińska myśl techniczna jest doceniana na całym świecie i nic nie wskazuje na to, aby trend ten miał się zatrzymać. Mówię tu nie tylko o Xiaomi czy Huawei, ale także o młodych prężnie rozwijających się markach jak Realme. W przypadku tego ostatniego szykuje się naprawdę mocne uderzenie, które może zmienić krajobraz rynku mobilnego. Wszystko za sprawą akumulatora o pojemności 6000 mAh.

Jeśli uważacie, że akumulatory o pojemności 5000 mAh montowane w smartfonach robią wrażenie, co powiecie na to, że Realme szykuje sprzęt z baterią o pojemności 6000 mAh?

Urządzenia mobilne są dziś coraz wydajniejsze i znajdziemy w nich coraz większe ekrany o wyższych rozdzielczościach. Aparaty to potężne moduły fotograficzne, kamery zaś potrafią zawstydzić niejeden dedykowany sprzęt. Dodajmy do tego możliwość cieszenia się zaawansowanymi trójwymiarowymi grami sieciowymi i dojdziemy do wniosku, że trzymamy w kieszeniach szalenie wydajne komputery. Małe, ale jednak komputery. Sęk w tym, że mają one nieprzyzwoity wręcz apetyt na energię z akumulatora. Z tego też powodu producenci sprzętu mobilnego coraz chętniej sięgają po wyższe pojemności rzędu 5000 mAh. W niektórych przypadkach w dalszym ciągu stanowi to wartość niewystarczającą.

Doskonale wie o tym Realme, które przygotowuje dla nas nowego smartfona z akumulatorem o pojemności 6000 mAh. Tak — 6000 mAh, gdyż to właśnie taka wartość znalazła się w specyfikacji certyfikacji nowego urządzenia tytułowego producenta. Odnoszę wrażenie, że niebawem tego typu baterie nie będą już rozpatrywane w kategorii odważnego wyskoku, a raczej trendu. Już dziś coraz częściej spotykamy smartfony, które cechuje pojemność ogniwa na poziomie 5000 mAh. Do niedawna było to zjawiskiem wyjątkowym, które teraz powszednieje. Podobnie będzie również w tym przypadku. Niestety, ciężko przewidzieć, jakim dokładnie smartfonem będzie nadchodzący potwór Realme. Pozostaje nam czekać na dalsze informacje.

Realme's new 6,000mAh battery (BLP793) has received the TUV certification.#Realme pic.twitter.com/AalZ7uVCf9 — Mukul Sharma (@stufflistings) May 9, 2020

Źródło: GSMArena, the_tech_guy @_the_tech_guy, Mukul Sharma @stufflistin