Ratchet & Clank: Rift Apart - naprawiono błąd, który uniemożliwiał działanie Ray Tracingu na kartach AMD

Choć gra Ratchet & Clank: Rift Apart jest bardzo chwalona przez krytyków, to inne zdanie mają sami użytkownicy, którzy doświadczają licznych crashy. Takowe zdarzają się także przy próbach zabawy z Ray Tracingiem na kartach AMD. Na szczęście problem ten został właśnie rozwiązany przez odpowiednią poprawkę (tzw. hotfix) do sterowników Adrenalin. Powinno to zmniejszyć nieco liczbę problemów z grą i pozwolić na spokojniejszą zabawę.

Sterowniki do kart AMD doczekały się pilnej poprawki, która naprawia działanie Ray Tracingu i dynamicznego skalowania rozdzielczości w grze Ratchet & Clank: Rift Apart. Sama gra również otrzymała patch eliminujący wiele błędów graficznych.

Problemy z Ray Tracingiem na kartach AMD pojawiły się wraz z debiutem gry na PC, czyli 26 lipca. Kwestia ta była o tyle dziwna, że na konsolach tytuł także obsługuje w pewnym zakresię tę funkcję, a przecież wykorzystują one podzespoły "czerwonych". Tym niemniej mleko się rozlało i gra wyszła w takim stanie, a nie innym. Na poprawkę tego błędu musieliśmy zaczekać około tydzień i nie jest to patch do gry, a do najnowszej wersji sterowników Adrenalin. Są one opatrzone numerem 23.10.23.03 i naprawiają wyłącznie problemy związane z Ray Tracingiem i dynamicznym skalowaniem rozdzielczości w Ratchet & Clank: Rift Apart.

Warto odnotować, że sama gra także doczekała się ostatnio kolejnej dużej aktualizacji. Patch poprawia inne problemy z wyświetlaniem grafiki, niezwiązane bezpośrednio z kartami graficznymi AMD. Jak deklarują twórcy, naprawiono między innymi kwestię streamowania tekstur w niskiej rozdzielczości, problemy z odbiciami na wodzie oraz dokonano optymalizacji działania gry. Port PC-towy najnowszej części przygód Ratcheta nie należy do najbardziej udanych, ale i tak wydaje się lepszy niż to, z czym mieliśmy do czynienia przy premierze niektórych innych głośnych gier w tym roku. Pozostaje mieć nadzieję, że większość pozostałych problemów zostanie w niedalekiej przyszłości rozwiązana przez twórców.

