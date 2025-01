Raspberry Pi 5 - odświeżona edycja z 16 GB RAM już dostępna do kupienia. Większe możliwości w dość wysokiej cenie

Ponownie wkraczamy do segmentu komputerów jednopłytkowych, w którym to firma Raspberry Pi postanowiła zaoferować kolejną odsłonę swojego najnowszego modelu. Do tej pory na rynku dostępne były trzy warianty, a ostatni z nich był dość budżetowy, gdyż oferował tylko 2 GB pamięci RAM - przy okazji twórcom udało się wyprodukować główny chip niższym kosztem. Teraz na scenę wkracza kolejny wariant, który zaoferuje nam sporo więcej pamięci RAM, gdyż mowa o 16 GB.

Do serii komputerów jednopłytkowych Raspberry Pi 5 zawitała nowa odsłona, która oferuje 16 GB pamięci RAM. Ponownie zdecydowano się również na użycie chipu, którego produkcja jest nieco tańsza.

Komputer jednopłytkowy Raspberry Pi 5 pojawił się na rynku pod koniec września 2023 roku - na początku tylko z 4 lub 8 GB pamięci RAM. Niespełna rok później pojawiła się tańsza edycja, która oprócz mniejszej ilości pamięci oferowała inną wersję głównego chipu - BCM2712D0. Zasadniczo nie różni się ona w żadnym stopniu od pierwszej odsłony pod względem możliwości - z matrycy usunięto nieużywane do tej pory elementy, co przełożyło się na niższy koszt produkcji. Nowy wariant z 16 GB pamięci RAM LPDDR4X (od Microna) także korzysta z tego poprawionego układu.

Raspberry Pi 5 Procesor Broadcom BCM2712

4 x 2,4 GHz Cortex-A76



BCM2712D0 dla wersji 2 i 16 GB

BCM2712C1 dla wersji 4 i 8 GB Układ graficzny VideoCore VII GPU (OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2) Pamięć RAM 4 lub 8 GB LPDDR4X-4267 SDRAM Pamięć wbudowana - Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 BLE, port Ethernet (1 Gb/s) Złącza, porty i sloty 1 x Slot na karty pamięci microSD (SDR104)

2 x Micro HDMI (4K@60 FPS, HDR)

40 cyfrowych pinów GPIO

1 x Interfejs PCIe 2.0

2 x USB typu A 3.0

2 x USB typu A 2.0

1 x USB typu C

2 x MIPI Dodatkowe informacje Fizyczny przycisk zasilania, dioda statusu, zegar RTC Cena 2 GB - 237,58 zł (reichelt elektronik)

4 GB - 297,64 zł (reichelt elektronik)

8 GB - 398 zł (Kamami)

16 GB - 589 zł (Kamami

Przedsiębiorstwo informuje, że w całym procesie obejmującym produkcję, logistykę i utylizację, ślad węglowy jest bardzo mały - choć nie zerowy. Modele z tej serii płytek pobierają mniej niż 10 W przy pełnym obciążeniu, co także pozytywnie wpływa na wspomniany aspekt. Jeżeli jesteśmy zainteresowani zakupem, to możemy go dokonać u oficjalnych partnerów Raspberry Pi, w skład których wchodzą sklepy: Kamami, Botland oraz reichelt elektronik. Z konkurencji warto wymienić lepiej wycenione modele od Orange Pi.

Źródło: Raspberry Pi