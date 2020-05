Qualcomm Snapdragon 768G - nowy układ mobilny z obsługą 5G

Koniec plotek. Qualcomm ujawnił dziś oficjalnie swój najnowszy układ dla urządzeń mobilnych ze średniej półki cenowej. Snapdragon 768G 5G, bo o nim mowa, nie jest rewolucją, a ewolucją. Jednak nie byle jaką, bo naprawdę potrzebną. W stosunku do modelu poprzedniego, czyli Snapdragona 765G zaszły tu bowiem istotne zmiany, które będą miały realny wpływ na prędkość połączenia z siecią, obsługę Bluetooth oraz wydajność GPU. Pamiętajmy, że dziś nawet od smartfonów ze średniej półki cenowej wymaga się coraz sprawniejszego działania w coraz bardziej złożonych działaniach. Dotyczy to również gier i Qualcomm ewidentnie zdaje sobie z tego faktu sprawę. Sprawdźmy więc, co kryje procesor Snapdragon 768G 5G.

Qualcomm Snapdragon 768G 5G to najnowszy chip dla urządzeń mobilnych ze średniej półki cenowej. W stosunku do poprzednika zaszło tutaj kilka niemałych zmian, choć o rewolucji nie może być mowy.

Qualcomm Snapdragon 768G 5G w kwestii przeznaczenia jest mocno zbliżony do Qualcomm Snapdragona 765G. Obywa chipy stanowią sprzęt, który ma trafiać do średniopółkowych smartfonów, które mają aspiracje growe. Układ na początku pojawi się w smartfonie Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition, co potwierdza wspomnianą kwestię. Pierwszą rzeczą, która jest tu obecna i o której nie wypada nie powiedzieć, jest modem 5G Snapdragon X52. Element ten obsłuży technologie mmWave oraz Sub-6GHz. W temacie łączności należy podkreślić obecność modułu Bluetooth 5.2. Chip obsłuży także ekrany z odświeżaniem częstotliwością 120 Hz oraz aparat główny o rozdzielczości do 64 Mpix.

Najważniejsza jest oczywiście wydajność i w tym względzie Qualcomm Snapdragon 768G 5G nie ma się czego wstydzić. Grafika Adreno 620 jest tu nawet 15 proc. szybsza niż w Snapdragonie 765G, co docenią fani dynamicznych strzelanek gatunku battle royale. Znajdziemy tutaj również wsparcie dla nowych sterowników grafiki Adreno. Nie samym GPU żyje gracz, dlatego też Qualcomm Snapdragon 768G 5G może pochwalić się małym upgradem jednego z obecnych w układzie rdzeni. Mowa o Kryo 475, który będzie taktowany częstotliwością do 2,8 GHz. W poprzedniku zegar rdzenia pracował na 2,4 GHz, a więc mamy tu widoczny progres.

Źródło: Qualcomm