Sklep x-kom przygotował dla Was kolejne promocje, obok których nie przejdziecie obojętnie. Zgarnijcie podzespoły lub postawcie na sprzęt TV i audio w wyjątkowych cenach. A jeśli nie wiecie na czym polega PC Master Challenge, to przychodzimy z wytłumaczeniem. Zadaniem uczestników programu jest złożenie komputerów zgodnie z instrukcjami gości specjalnych. W każdym odcinku odpada jedna drużyna. Walka toczy się pod okiem prowadzącej: Kingi Kujawskiej i jury: Piotra „Liptona” Szymańskiego oraz Jarosława „BlackWhite” Arczyńskiego.

Promocje w sklepie x-kom - Tańsze procesory, karty graficzne, dyski SSD, pamięć RAM i płyty główne. Telewizory i sprzęt audio też!

Tak jak uczestnicy konkursu podejmijcie się wyzwania i stwórzcie własny mistrzowski zestaw, korzystając z promocji na podzespoły komputerowe. Oto niektóre z produktów w promocji:

Dysk SSD Samsung SSD 870 QVO 1 TB 2,5" SATA

Przecena: 429 → 349 złotych

Przecena: 499 → 399 złotych

Przecena: 1719 → 1549 złotych

Przecena: 369 → 299 złotych

Przecena: 749 → 599 złotych

Przecena: 2099 → 1399 złotych

Przecena: 1759 → 1559 złotych

Najlepszy sprzęt TV i audio kupicie jeszcze taniej w x-komie

Macie już dosyć obecnego telewizora lub sprzętu audio? Przygotujcie się na idealnie ostry obraz i naturalne, nasycone kolory. Z nowym telewizorem dostrzeżecie to, czego nie widzieliście do tej pory. Poznajcie specjalną ofertę, w ramach której wyjątkowe produkty kupicie w obniżonych cenach. Oto część urządzeń objętych rabatem:

Przecena: 249 → 199 złotych

Przecena: 1899 → 1399 złotych

Przecena: 3299 → 2799 złotych

Przecena: 2799 → 2299 złotych

Przecena: 89,99 → 59,99 złotych

Kupcie topowy sprzęt hi-end i zachwyćcie się jakością

Spacer po czerwonym dywanie i blask reflektorów są zarezerwowane dla wyjątkowych osobowości. Złote statuetki natomiast trafiają tylko do wybitnych. Poznajcie kandydatów do technologicznych Oskarów i sprawdźcie, które urządzenia zasługują na szczególne wyróżnienie. Oto niektóre z produktów biorących udział w Oskarowej gali:

Promocyjna cena: 6999 złotych

Promocyjna cena: 3799 złotych

Promocyjna cena: 5999 złotych

Promocyjna cena: 10749 złotych

Promocyjna cena: 1259 złotych

Promocyjna cena: 2499 złotych

Promocyjna cena: 10199 złotych

Promocyjna cena: 629 złotych

Promocyjna cena: 852 złote

Promocyjna cena: 1939 złotych

Zautomatyzujcie swój dom z inteligentnymi urządzeniami Aqara

Pogoda za oknem, choć mozolnie, poprawia się, a to zachęta do tego, by częściej wychodzić z domu. Jednak w czasie nieobecności warto wiedzieć, czy coś niepokojącego dzieje się w jego pobliżu. Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo domu, skorzystajcie z promocji na inteligentne produkty Aqara. Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: aqara-promo. Oferta rabatowa obowiązuje do 13.06.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 269 → 179 złotych

Przecena: 129 → 89 złotych

Przecena: 129 → 69 złotych

Przecena: 129 → 85 złotych

Przecena: 75 → 39 złotych

Bądźcie na bieżąco z aplikacją x-kom

Kupując w aplikacji x-kom, możecie bez problemu dokonać darmowego zwrotu w ciągu 15 dni od momentu otrzymania zamówienia. Pieniądze wrócą na Wasze konto do 3 dni roboczych od zweryfikowania stanu zwróconego sprzętu. Jeśli nie posiadacie jeszcze na swoim smartfonie aplikacji x-kom – zmieńcie to już teraz! Dzięki niej dowiecie się o przyszłych promocjach już 2 godziny przed ich startem na stronie internetowej x-kom.

