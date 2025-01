Właśnie ruszyła wyprzedaż kwartalna, w której zebrano produkty z różnych kategorii, a ich ceny zostały obniżone nawet do 44%. Oprócz tego można złapać rabaty na komponenty, akcesoria Silver Monkey, karty graficzne GeForce RTX, sprzęty RTV oraz komponenty Corsair. Jeśli śledzisz promocje x-komu, to wiesz, że sklep co kwartał organizuje wyprzedaż. Nie inaczej jest tym razem i jak zwykle można tu liczyć na bogatą ofertę przecenionych produktów. W promocji znalazły się m.in.: monitory, laptopy, projektory, akcesoria komputerowe i wiele innych.

Promocja na karty graficzne GeForce, laptopy, chłodzenie CPU, obudowy i telewizory. Taniej podzespoły Corsair i Silver Monkey

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: czysty-zysk i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 1.10.2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Komponenty i akcesoria Silver Monkey z rabatami do 71%

Znasz już produkty marek Silver Monkey oraz Silver Monkey X? A może dopiero chcesz zacząć przygodę z tą firmą? Jest ku temu idealna okazja. Właśnie ruszył Tydzień Silver Monkey. Znajdziesz w niej wiele komponentów i akcesoriów SM i SMX. Ich ceny zazwyczaj są bardzo atrakcyjne, ale w tej promocji to prawdziwa petarda, bowiem rabaty sięgają nawet do 71%. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: only-week i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 1.10.2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Złap rabaty podczas Tygodnia RTX

Przymierzasz się do zakupu karty graficznej i szukasz okazji? Mamy coś dla Ciebie. Właśnie w x-komie ruszyła promocja dzięki której możesz złapać atrakcyjne rabaty na karty GeForce RTX. Skorzystaj z okazji i wejdź do świata Ray Tracingu i DLSS. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: tydzien-rtx i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 28.09.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Do 1100 zł rabatu na sprzęty RTV

Marzysz o tym, żeby stworzyć własne, domowe kino? Promocja TV to dobry moment, by wymienić swój wysłużony telewizor na jakiś lepszy sprzęt. Tym bardziej, że zbliżają się długie, jesienne wieczory, podczas których lubimy umilać sobie czas filmami lub przeżywać sportowe emocje. Wszystko, co niezbędne do stworzenia idealnych warunków do wieczornych seansów znajdziesz w tej promocji x-komu. Rabaty na sprzęty RTV sięgają nawet do 1100 zł. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: tydzien-tv i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 26.09.2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Obierz kurs na wyższą wydajność. Kup komponenty Corsair z rabatami do 55%

Ostatnia z promocji obejmuje komponenty marki Corsair. W ofercie znajdziesz obudowy komputerowe, zasilacze i akcesoria, chłodzenia procesorów oraz wentylatory do komputerów. Rabaty sięgają tu nawet do 55%. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: corsair-55 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 27.09.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Oferta dotyczy wybranych produktów. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Bony na laptopy dla nauczycieli

W nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024 nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa. To okazja do tego, aby wyposażyć się w sprzęt, który pomoże sprawnie prowadzić zajęcia lekcyjne w szkole i realizować program nauczania w jednolitym standardzie przez wiele lat. Oczywiście koszt urządzenia może być wyższy od wartości bonu. Wówczas to nauczyciel opłaca różnicę między ceną produktu a kwotą dofinansowania. Można również wybrać laptop tańszy niż 2500 zł, natomiast zakup urządzenia za kwotę niższą nie będzie uprawniać do otrzymania zwrotu ani wykorzystania pozostałej kwoty na inne cele. Jeśli nie wiesz, na jaki model postawić, zajrzyj do specjalnie przygotowanej zakładki na stronie x-komu.

