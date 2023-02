Profesjonalny terapeuta z USA wykorzystuje gry do objaśniania interakcji międzyludzkich. Z jakich tytułów korzysta?

Pewien profesjonalny terapeuta postanowił skorzystać z walorów edukacyjnych gier. W swoich materiałach filmowych omawia relacje międzyludzkie na przykładzie głośnych tytułów. Na TikToku można znaleźć analizy obejmujące między innymi God of War Ragnorök czy The Last of Us Part I. Autor w szczególności upodobał sobie jednak relacje pomiędzy postaciami w Dragon Age: Początek. Całe przedsięwzięcie mogą docenić zwłaszcza osoby, które gorzej radzą sobie w relacjach z innymi.

Dr Ryan Earl z powodzeniem wykorzystuje gry komputerowe do opisu relacji międzyludzkich i proponowania konkretnego sposobu zachowania w określonych sytuacjach. Autor jest z zawodu terapeutą i jego analizy cieszą się coraz większą popularnością.

Dr Ryan Earl swoje analizy publikuje na TikToku i w serwisie YouTube. Posiada także kanał na Twitchu. DrMick, jak sam siebie określa, w materiałach korzysta z wieloletniego profesjonalnego doświadczenia klinicznego. Na jego profilu można znaleźć na przykład zwięzłe omówienie zjawiska empatii na podstawie relacji pomiędzy Kratosem i Atreusem. Porusza też tematykę samobójstwa Henry’ego z gry The Last of Us Part I. To jednak dzieło studia BioWare przyciągnęło jego największą uwagę. Wynika to z tego, że gra Kanadyjczyków ma bardzo dobrze zaprezentowane rysy psychologiczne postaci. Pomaga też oldschoolowa budowa dialogów, gdzie dokładnie określone są kwestie, jakie może wypowiedzieć kierowana przez nas postać. Pozwala to w bardziej precyzyjny sposób dobrać reakcję.

W Dragon Age: Początek można znaleźć kilka postaci o trudnym charakterze. Niejednej osobie podczas rozgrywki bardzo łatwo udało się zepsuć relacje ze Stenem – wojownikiem Qunari, którego można na pewnym etapie przyłączyć do drużyny. NPC został trafnie zdiagnozowany przez DrMicka jako osoba pełna wewnętrznych niepokojów, która poszukuje u przywódcy zdecydowania i klarownego zachowania. Niejeden gracz wchodząc ze Stenem w interakcję przyjmował zapewne postawę defensywną, nie chcąc generować niepotrzebnego konfliktu. Tymczasem w takich przypadkach konieczne jest bardziej dosadne zachowanie. Dosyć przewrotnie bowiem konflikt powstaje w tym przypadku właśnie przy próbach uniknięcia konfrontacyjnej postawy.

Profile DrMicka pełne są innych przykładów, jak dogłębna analiza zachowania postaci może pomóc w relacjach z innymi w prawdziwym życiu. Można znaleźć omówienie zjawiska przywództwa w grupie na bazie relacji pomiędzy Morrigan a Alistairem, czy przedstawienie profilu psychologicznego Panam z Cyberpunka 2077, wraz z sugestiami, jakie postępowanie w takich przypadkach pozwala zmniejszyć dystans pomiędzy dwiema osobami. Autor porusza także na przykład znaczenie autonomii i ciekawości w relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi na przykładzie God of War Ragnarök. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich zagadnień, którymi zajmował się do tej pory DrMick, dlatego zainteresowani powinni sami zerknąć na jego profil na TikToku. Pełne relacje z rozgrywki można znaleźć w serwisie YouTube. Należy mieć na uwadze, że podczas oglądania materiałów dobrze jest znać grę, której one dotyczą.

Jak podkreśla sam autor, podczas grania zawsze akceptuje konsekwencje swoich wyborów. Nie skupia się na wykonaniu wszystkich zdań, czy maksymalizacji statystyk postaci. Często obiera ścieżki, z których korzystało niewielu graczy. Czerpie przy tym jednak zawsze ze swojego doświadczenia zawodowego. Autor stara się postawić na miejscu postaci, a dokonywane wybory odzwierciedlają w wielu przypadkach decyzje, jakie podjąłby w podobnej sytuacji w prawdziwym życiu. Efekty mogą być czasami zaskakujące, ponieważ wszelkie wybory są, tak jak w życiu, dokonywane z użyciem ograniczonej ilości informacji.

Źródło: PC Gamer, TikTok, YouTube