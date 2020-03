Intel Comet Lake-S - znamy ceny wszystkich nowych procesorów

Ostatnio jest coraz głośniej o nowych procesorach Intela skierowanych do klientów indywidualnych, czyli 10 generacji mainstream'owych Core. Niedawno dowiedzieliśmy się, że jednostki powinny pojawić się w drugim kwartale 2020 roku, a dziś, dzięki osobnikowi o pseudonimie momomo_us, znane są ceny prawie wszystkich przyszłych produktów. Nadchodzące procesory Intela pojawiły się w asortymencie holenderskiego sklepu internetowego i wymieniono tutaj prawie wszystkie modele: od najsłabszego dwurdzeniowego Pentium do flagowego dziesięciordzeniowego Intel Core i9. Uwzględnione zostały nawet modele z serii T charakteryzujące się zmniejszonym zużyciem energii.

Ceny nowej generacji procesorów Intela nie odbiegają radykalnie od tego, co widzimy na rynku dla aktualnej rodziny CPU. Oceniając subiektywnie - oferta odpowiedników od AMD prezentuje się w dalszym ciągu korzystniej.

Jak to zazwyczaj europejskich sklepach, dla każdego modelu Comet Lake-S wskazane są tutaj dwie ceny - z podatkiem od wartości dodanej (VAT), który w Holandii wynosi 21% i bez niego. Nie wiemy, czy wskazane są tutaj zalecane ceny detaliczne, czy też sprzedawca sam dodał swoją marżę. W każdym razie dla flagowego Core i9-10900K cena wynosi 496 Euro bez VAT, a dla konsumenta, czyli z podatkiem, będzie kosztować 600 Euro za niewielką końcówką. Dla porównania, obecny flagowy Core i9-9900K w Holandii kosztuje od 550 Euro z VAT (choć spotyka się oferty powyżej 600). i7-10700K, który go bezpośrednio zastąpi jest wyceniony niżej (aczkolwiek i tak pozostawia to pewien niedosyt porównując z AMD Ryzen 3700X). Wycena poszczególnych procesorów Intel Comet Lake-S prezentuje się następująco:

Procesor Cena w EUR i9-10900K 3.7 GHz 20 MB Cache Tray

i9-10900KF 3.7 GHz 20 MB Cache Tray

i9-10900T 1.9 GHz 20 MB Cache Tray

i9-10900 2.8 GHz 20 MB Cache Tray

i9-10900F 2.8 GHz 20 MB Cache Tray 600.16

567.73

540.51

540.51

508.08 i7-10700K 3.8 GHz 16 MB Cache Tray

i7-10700KF 3.8 GHz 16 MB Cache Tray

i7-10700T 2.0 GHz 16 MB Cache Tray

i7-10700 2.9 GHz 16 MB Cache Tray

i7-10700F 2.9 GHz 16 MB Cache Tray 466.58

432.82

401.60

401.60

369.66 i5-10600K 4.1 GHz 12 MB Cache Tray

i5-10600KF 4.1 GHz 12 MB Cache Tray

i5-10600 3.3 GHz 12 MB Cache Tray

i5-10600T 2.4 GHz 12 MB Cache Tray

i5-10500 3.1 GHz 12 MB Cache Tray

i5-10500T 2.4 GHz 12 MB Cache Tray

i5-10400 2.9 GHz 12 MB Cache Tray

i5-10400F 2.9 GHz 12 MB Cache Tray

i5-10400T 2.0 GHz 12 MB Cache Tray 316.05

283.62

266.68

266.68

240.79

240.79

229.05

196.99

229.05 i3-10320 3.9 GHz 8 MB Cache Tray

i3-10300 3.7 GHz 8 MB Cache Tray

i3-10300T 3.0 GHz 8 MB Cache Tray

i3-10100 3.6 GHz 6 MB Cache Tray

i3-10100T 3.0 GHz 6 MB Cache Tray 195.78

182.35

182.35

156.82

156.45 Pentium Dual Core G6600 4.2 GHz 4 MB Cache Tray

Pentium Dual Core G6500 4.1 GHz 4 MB Cache Tray

Pentium Dual Core G6500T 3.5 GHz 4 MB Cache Tray

Pentium Dual Core G6400 4.0 GHz 4 MB Cache Tray

Pentium Dual Core G6400T 3.4 GHz 4 MB Cache Tray

Pentium Dual Core G5920 3.5 GHz 2 MB Cache Tray

Pentium Dual Core G5900 3.4 GHz 2 MB Cache Tray

Pentium Dual Core G5900T 3.2 GHz 2 MB Cache Tray 112.29

99.34

99.34

86.39

86.39

72.12

59.53

59.17

