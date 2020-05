Procesory Intel Xeon W-1200 mogą trafić do platformy LGA 1200?

Wraz z nowymi procesorami Intel Comet Lake-S na rynku zadebiutują nowe płyty główne z gniazdem LGA 1200. Choć nie różni się ono wiele od dotychczasowego LGA 1151, to jednak wedle ostatnich doniesień obsłuży również kolejną, 11. generację desktopowych układów Core. Co ciekawe, najnowsze wieści wskazują na to, że nowe płyty główne mogą mieć także kolejne, dosyć nietypowe zastosowanie. W holenderskim sklepie PS Printer Supplies znaleziono właśnie ślady nowych produktów z linii Xeon W-1200, na które można składać pre-ordery. Procesory te zaskakują nie tylko oznaczeniem (na rynku jest już seria W-2000), ale i specyfikacją. Na ten moment możemy potwierdzić siedem nowych modeli.

Dotychczas wydane jednostki Intel Xeon-W przeznaczone były dla segmentu HEDT (np. dla płyt LGA 2066), jednak wszystko wskazuje na to, że nowe procesory będą kompatybilne z gniazdem LGA 1200. Na potwierdzenie tego mogą posłużyć nam same dane techniczne procesorów. Wśród siedmiu nowych układów znajdziemy 10-, 8- i 6-rdzeniowe jednostki z technologią Hyper-Threading, a więc swoiste odpowiedniki chipów Core i9/i7/i5 z generacji Comet Lake-S. Ich specyfikacja (jeszcze niepotwierdzona) znajduje się w tabelce poniżej.

Model Oznaczenie Rdzenie / wątki Taktowanie bazowe L3 Cache Cena Xeon W-1290 CM8070104379111 10 / 20 3,2 GHz 20 MB $568.91 Xeon W-1290P CM8070104378412 10 / 20 3,7 GHz 20 MB $620.62 Xeon W-1290T CM8070104429007 10 / 20 1,9 GHz 20 MB $568.80 Xeon W-1270 CM8070104380910 8 / 16 3,4 GHz 16 MB $416.21 Xeon W-1270P CM8070104380809 8 / 16 3,8 GHz 16 MB $492.57 Xeon W-1250 CM8070104379507 6 / 12 3,3 GHz 12 MB $293.12 Xeon W-1250P CM8070104381006 6 / 12 4,1 GHz 12 MB $358.41

Mimo wszystko raczej nie ma co liczyć na to, aby procesory z serii Intel Xeon W-1200 były w pełni kompatybilne z gamingowymi konstrukcjami popularnych producentów. Nie zapominajmy o tym, że to chipy przeznaczone dla stacji roboczych, przez co istnieje duże prawdopodobieństwo, że do działania niezbędny będzie specjalny chipset (np. z serii C, W lub inny z odpowiednim zestawem funkcji). Wszystkiego jednak powinniśmy dowiedzieć się niebawem - w końcu prezentacja Comet Lake'ów już za nami, więc producent nie powinien zwlekać z pokazem procesorów dla klientów korporacyjnych.

Źródło: Tom's Hardware