Procesory AMD Zen 5 mogą nie zadebiutować w przyszłym roku. Powód? Priorytetyzacja litografii TSMC N3 dla Apple oraz Intela

Już za kilka miesięcy zadebiutują długo wyczekiwane procesory AMD Ryzen 7000 z rodziny Raphael. Przyniosą one nie tylko nową mikroarchitekturę Zen 4 (Zen 3 otrzymaliśmy jesienią 2020 roku), ale także nowy, 5 nm proces technologiczny od TSMC. Nowe procesory od AMD będą nową generacją w pełni tego słowa znaczeniu. Będą to bowiem pierwsze układy przygotowane z myślą o podstawce AM5 i sockecie LGA1617, a także wspierające wyłącznie pamięci DDR5. Dalsze plany AMD sugerują powstanie mikroarchitektury Zen 5, która będzie sercem desktopowych oraz mobilnych procesorów Ryzen 8000 (Granite Ridge dla desktopów oraz Strix Point dla laptopów). Według informacji pochodzących z azjatyckich źródeł, procesory AMD Zen 5 mogą mieć dość duże opóźnienie, a powodami tego stanu rzeczy są... Apple oraz Intel.

Według azjatyckich źródeł bazujących na Digitimes, procesory AMD Zen 5 mogą zostać opóźnione względem obecnych planów, co jest związane z priorytetyzacją procesu technologicznego TSMC N3 dla Apple oraz Intela.

Nie da się nie zauważyć, że w dużej mierze za sukcesem AMD na rynku procesorów stoją dopracowane procesy technologiczne TSMC. To właśnie tutaj wytwarzane są serwerowe układy EPYC, HEDT Ryzen Threadripper oraz konsumenckie Ryzeny dla desktopów oraz notebooków. Ostatnia z desktopowych generacji procesorów - Ryzen 5000 - produkowane są w litografii TSMC N7, z kolei mobilne APU Rembrandt korzysta z nieco usprawnionej wersji N6. O ile Zen 4 będzie wytwarzany w 5 nm litografii, tak kolejna generacja powinna przejść na proces TSMC N3. To właśnie tutaj może pojawić się spory problem.

Według azjatyckiej witryny MyDrivers, która bazuje z kolei na informacjach od DigiTimes, linie produkcyjne TSMC N3 mają mieć priorytetyzację dla firm Apple oraz Intel, które najwięcej inwestują w rezerwację litografii dla swoich układów (u Apple to przede wszystkim układy dla smartfonów oraz ARM dla komputerów, z kolei w przypadku Intela mowa głównie o układach graficznych oraz SoC dla procesorów), przez co obie firmy będą traktowani jak VIP-y. AMD z mniejszymi zasobami finansowymi może zostać zmuszone do przeczekania z premierą Zen 5 do drugiej połowy 2024 roku, jeśli zdecyduje się mimo wszystko skorzystać z litografii TSMC N3.

Źródło: MyDrivers