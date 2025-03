Procesor Intel Core i9-14900K i płyta główna MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi - Wydajny zestaw do pracy i rozrywki

Intel Core i9-14900K to obecnie najwydajniejszy procesor dla gniazda LGA1700, który zapewnia świetne wyniki w programach i grach komputerowych. Jednak żeby osiągnął maksimum swoich możliwości, potrzebuje solidnego chłodzenia i odpowiedniej płyty głównej. Tutaj na szczęście wystarczą już modele ze środkowego segmentu, wśród których faworytem jest stosunkowo niedroga MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi. Sprawdźmy jak w praktyce działa takie połączenie...

Procesor Intel Core i9-14900K i płyta główna MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, to zgrany duet, zapewniający najwyższą wydajność podczas pracy i rozrywki.

Architektura Intel Raptor Lake (Refresh) została wykonana w standardzie big.LITTLE, powszechnie stosowanym w segmencie urządzeń mobilnych. Struktura budowy procesorów obejmuje dwa rodzaje jednostek wykonawczych x86 - Performance Core i Efficient Core. Pierwsze odpowiadają za obsługę najbardziej wymagających operacji, natomiast drugie spełniają funkcję pomocniczą. Dlatego kiedy wysoka wydajność nie jest potrzebna, obsługują prostsze zadania i obniżają pobór energii. Oczywiście, potrafią też działać równolegle np.; podczas renderingu. Koordynowaniem całości zajmuje się technologia ThreadDirector, polegająca na analizie danych telemetrycznych uzyskiwanych od systemu operacyjnego Windows.

Względem poprzedników, Raptor Lake (Refresh) otrzymały dodatkowy Cache L2 przeznaczony dla rdzeni Performance, podczas gdy jednostkom Efficient dołożono więcej Cache L2 i L3, mającego istotne znaczenie w grach komputerowych. Również zarządzanie zasilaniem przeszło pewne modyfikacje, bowiem producent wprowadził Digital Linear Voltage Regulator (DLVR) tzn. pomocniczy regulator napięcia w bliskim sąsiedztwie głównego. Rozwiązanie powinno poprawić sprawność energetyczną procesorów poprzez m.in. obniżenie napięcia wejściowego. Cała rodzina Intel Core 14. generacji może pochwalić się bardzo wysokimi taktowaniami, wynoszącymi w sprzyjających warunkach nawet 6000 MHz, co jest absolutnym rekordem.

Intel Core i9-14900K to najszybszy procesor w rodzinie, posiadający 8 wydajnych rdzeni Performance, obsługujących technologię Hyper-Threading umożliwiającą wykonanie 16 wątków jednocześnie. W przypadku jednostek Efficient, których ilość również pozostała niezmienna w stosunku do Intel Core i9-13900K, mówimy o dokładnie 16 dodatkowych rdzeniach. Ponieważ energooszczędne E-Core nie obsługują Hyper-Threadingu, topowy procesor finalnie dysponuje 24 fizycznymi rdzeniami (8P + 16E) i sumarycznie może wykonywać 32 wątki. Intel Core i9-14900K posiada także 36 MB pamięci Cache L3, bogaty zestaw specjalistycznych instrukcji oraz odblokowanym mnożnik, pozwalającym na swobodne podkręcanie albo undervolting.

Core i9-12900K Core i9-13900K Core i9-14900K Platforma LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 Architektura Alder Lake Raptor Lake Raptor Lake Refresh Litografia 10 nm 10 nm 10 nm Taktowanie 3200-5200 MHz 3000-5800 MHz 3200-6000 MHz Konfiguracja 8P + 8E / 24W 8P + 16E / 32W 8P + 16E / 32W Cache L3 30 MB 36 MB 36 MB Mnożnik Odblokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler DDR4 3200 MHz 3200 MHz 3200 MHz Kontroler DDR5 4800 MHz 5600 MHz 5600 MHz Współczynnik TDP 125 W 125 W 125 W Zintegrowane GPU Intel UHD 770 Intel UHD 770 Intel UHD 770 Cena startowa 589 USD 599 USD 589 USD Data premiery Listopad 2021 Październik 2022 Październik 2023

Taktowanie Turbo Boost dla rdzeni P/E na Intel Core i9-14900K wynosi kolejno 5700 / 4400 MHz, będąc minimalnie wyższym od 5500 / 4300 MHz przewidzianych dla Intel Core i9-13900K. Jeżeli limity energetyczne oraz warunki termiczne pozwalają, topowy Raptor Lake Refresh przyspiesza do 6000 MHz na maksymalnie dwóch rdzeniach (Thermal Velocity Boost). Bardzo podobną specyfikację miał limitowany Intel Core i9-13900KS. W kwestii zintegrowanego dwukanałowego kontrolera pamięci niczego nie zmieniono, pozostawiając oficjalne wsparcie dla standardów DDR5-5600 i DDR4-3200, ale obsługuje nawet DDR5-8000 MHz. Zależnie od wybranej płyty głównej, użytkownik może dostosować zestaw do własnych wymagań i zasobności portfela.

Intel Core i9-14900K posiada zintegrowany układ graficzny Intel UHD 770, spokojnie wystarczający do podstawowych zadań systemowych, multimediów czy typowego korzystania z dobrodziejstw Internetu. Niezbyt wymagające lub starsze gry komputerowe również udźwignie. Wbudowane iGPU pracuje z maksymalnym taktowaniem wynoszącym 1650 MHz, obsługuje do trzech wyświetlaczy i posiada kilka ciekawych funkcji m.in. Intel Quick Sync Video (przyspiesza konwersję materiałów wideo). Intel Core i9-14900K zapewnia też wsparcie dla najnowszych interfejsów, wśród których znajduje się PCI-Express 5.0, przeznaczone dla nowoczesnych kart graficznych i nośników SSD. Jest to procesor o dużych możliwościach, ale wymaga dokupienia odpowiedniego chłodzenia (najlepiej AiO), którego nie znajdziemy w opakowaniu.

Intel Core i9-14900K - Taktowanie przy obciążeniu wszystkich i maksymalnie dwóch rdzeni

Jeśli chcemy zbudować wydajny i stabilny zestaw gamingowy, niezbędna będzie również solidna płyta główna. MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi można z powodzeniem nazwać konstrukcją za rozsądne pieniądze (zważywszy na obecność chipsetu Intel Z790 i wyposażenie), która pod pewnymi aspektami dorównuje wyższej półce, a poradzi sobie nawet z topowym Intel Core i9-14900K. Producent zamiast na fajerwerkach wizualnych, czyli fikuśnych radiatorach oraz podświetleniu, skupił się bowiem na dostarczeniu solidnej sekcji zasilania i skutecznego chłodzenia tegoż elementu. MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi jest konstrukcją o stonowanym wglądzie, co wielu potencjalnych nabywców będzie postrzegało jako niekwestionowaną zaletę.

MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi posiada zintegrowany moduł łączności bezprzewodowej, obejmujący Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2, który doprawiono 2.5G LAN. Dodatkowo mamy wysokiej klasy układ dźwiękowy Realtek ALC4080, sporo wtyczek dla wentylatorów, portów USB i gniazd M.2 przykrytych radiatorami. Słowem - jest praktycznie wszystko, czego można potrzebować w nowoczesnym komputerze. Sekcja zasilania została wykonana w układzie 8+1, którą przykrywają masywne karbowane radiatory wykonane z aluminium. MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi dysponuje czterema dwustronnie zamykanymi slotami DDR5, natomiast obok głównego gniazda zasilania umieszczono cztery diody pomagające namierzyć problemy z podzespołami.

MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi dysponuje czterema slotami M.2 PCI-Express 4.0 x4, głównym PCI-Express 5.0 x16 oraz siedmioma gniazdami SATA 6.0 Gb/s. Slot PCI-Express przeznaczony dla zewnętrznych kart graficznych został dodatkowo wzmocniony metalowym kołnierzem, mającym zapobiegać wypaczaniu się plastiku przy ciężkich modelach. Tylny panel płyty głównej MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi zawiera 10 portów USB różnego typu, wyjścia dla zintegrowanego układu graficznego oraz anten wzmacniających sygnał bezprzewodowy. Producent wprowadził też przycisk do resetowania ustawień UEFI, którego brakowało u poprzedników, natomiast nieodzownym elementem krajobrazu jest Flashback BIOS. Sprawdźmy teraz, jak opisywany zestaw wypada w popularnych programach i grach komputerowych.

Procesor Intel

Core i9-14900K Płyta główna MSI MAG

Z790 Tomahawk WiFi Karta graficzna Zotac GeForce RTX 4090

AMP Extreme AIRO Pamięć DDR5 Patriot Viper Venom RGB

2x 16 GB 7000 MHz CL 32-48-48-96 Chłodzenie CPU Endorfy

Navis F360 Zasilacz SeaSonic

Prime TX-Titanium 1000 W System Windows 10

22H2 64-bit

Nie podlega wątpliwości, że Intel Core i9-14900K to jeden z najszybszych procesorów do zastosowań roboczych, chociaż na podium walka jest zawzięta. Programy potrafią wykorzystać wszystkie dostępne rdzenie, więc jednostki E-Core w kilku przypadkach podbijają wyniki. Na płycie głównej MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi wystarczy wybrać profil WC, żeby ustawić Intel Core i9-14900K najwyższe limity energetyczne, które pozwalają uzyskać maksymalną wydajność. Jest to bardzo proste i intuicyjne rozwiązanie, nie wymagające żadnych dodatkowych czynności.

Autodesk Maya Renderowanie i odszumianie Sekundy (mniej = lepiej) 42 84 126 168 210 252 294 336 Intel Core i9-14900K (24R/32W)

3200-6000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 111 Intel Core i9-13900K (24R/32W)

3000-5800 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 113 AMD Ryzen 9 7950X (16R/32W)

4500-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 126 Intel Core i7-14700K (20R/28W)

3400-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 128 AMD Ryzen 9 7950X3D (16R/32W)

4200-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 131 Intel Core i7-13700K (16R/24W)

3400-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 154 AMD Ryzen 9 7900X (12R/24W)

4700-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 163 Intel Core i9-12900K (16R/24W)

3200-5200 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 174 AMD Ryzen 9 5950X (16R/32W)

3400-4900 MHz, DDR4-3600 MHz CL14 184 Intel Core i5-14600K (14R/20W)

3500-5300 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 193 Intel Core i5-13600K (14R/20W)

3500-5100 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 197 Intel Core i7-12700K (12R/20W)

3600-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 216 AMD Ryzen 7 7700X (8R/16W)

4500-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 244 AMD Ryzen 7 7800X3D (8R/16W)

4200-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 258 Intel Core i5-12600K (10R/16W)

3700-4900 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 280

Blender Renderowanie sceny Sekundy (mniej = lepiej) 5 10 15 20 25 30 35 40 Intel Core i9-14900K (24R/32W)

3200-6000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 14 Intel Core i9-13900K (24R/32W)

3000-5800 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 15 AMD Ryzen 9 7950X (16R/32W)

4500-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 15 AMD Ryzen 9 7950X3D (16R/32W)

4200-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 16 Intel Core i7-14700K (20R/28W)

3400-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 17 AMD Ryzen 9 7900X (12R/24W)

4700-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 19 Intel Core i7-13700K (16R/24W)

3400-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 20 Intel Core i9-12900K (16R/24W)

3200-5200 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 22 AMD Ryzen 9 5950X (16R/32W)

3400-4900 MHz, DDR4-3600 MHz CL14 22 Intel Core i5-14600K (14R/20W)

3500-5300 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 24 Intel Core i5-13600K (14R/20W)

3500-5100 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 25 Intel Core i7-12700K (12R/20W)

3600-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 26 AMD Ryzen 7 7700X (8R/16W)

4500-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 29 AMD Ryzen 7 7800X3D (8R/16W)

4200-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 31 Intel Core i5-12600K (10R/16W)

3700-4900 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 34

Corona Renderowanie sceny Sekundy (mniej = lepiej) 13 26 39 52 65 78 91 104 Intel Core i9-14900K (24R/32W)

3200-6000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 33 Intel Core i9-13900K (24R/32W)

3000-5800 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 34 AMD Ryzen 9 7950X (16R/32W)

4500-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 36 AMD Ryzen 9 7950X3D (16R/32W)

4200-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 36 Intel Core i7-14700K (20R/28W)

3400-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 39 Intel Core i7-13700K (16R/24W)

3400-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 46 AMD Ryzen 9 5950X (16R/32W)

3400-4900 MHz, DDR4-3600 MHz CL14 46 AMD Ryzen 9 7900X (12R/24W)

4700-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 47 Intel Core i9-12900K (16R/24W)

3200-5200 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 51 Intel Core i5-14600K (14R/20W)

3500-5300 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 57 Intel Core i5-13600K (14R/20W)

3500-5100 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 59 Intel Core i7-12700K (12R/20W)

3600-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 62 AMD Ryzen 7 7800X3D (8R/16W)

4200-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 71 AMD Ryzen 7 7700X (8R/16W)

4500-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 71 Intel Core i5-12600K (10R/16W)

3700-4900 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 83

Shotcut Renderowanie filmu 4K Sekundy (mniej = lepiej) 9 18 27 36 45 54 63 72 Intel Core i9-14900K (24R/32W)

3200-6000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 33 Intel Core i9-13900K (24R/32W)

3000-5800 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 34 Intel Core i9-12900K (16R/24W)

3200-5200 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 34 Intel Core i7-14700K (20R/28W)

3400-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 35 Intel Core i7-13700K (16R/24W)

3400-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 39 AMD Ryzen 9 7950X (16R/32W)

4500-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 42 AMD Ryzen 9 7950X3D (16R/32W)

4200-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 43 Intel Core i5-13600K (14R/20W)

3500-5100 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 44 Intel Core i5-14600K (14R/20W)

3500-5300 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 44 AMD Ryzen 9 7900X (12R/24W)

4700-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 44 Intel Core i7-12700K (12R/20W)

3600-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 45 AMD Ryzen 9 5950X (16R/32W)

3400-4900 MHz, DDR4-3600 MHz CL14 51 Intel Core i5-12600K (10R/16W)

3700-4900 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 54 AMD Ryzen 7 7700X (8R/16W)

4500-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 54 AMD Ryzen 7 7800X3D (8R/16W)

4200-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 57

Veracrypt Szyfrowanie 1 GB Twofish MB/s (więcej = lepiej) 1100 2200 3300 4400 5500 6600 7700 8800 Intel Core i9-14900K (24R/32W)

3200-6000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 8100 AMD Ryzen 9 7950X (16R/32W)

4500-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 7700 Intel Core i9-13900K (24R/32W)

3000-5800 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 7500 AMD Ryzen 9 7950X3D (16R/32W)

4200-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 7100 Intel Core i7-14700K (20R/28W)

3400-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 6800 AMD Ryzen 9 5950X (16R/32W)

3400-4900 MHz, DDR4-3600 MHz CL14 6000 AMD Ryzen 9 7900X (12R/24W)

4700-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 5800 Intel Core i7-13700K (16R/24W)

3400-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 5500 Intel Core i9-12900K (16R/24W)

3200-5200 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 5100 Intel Core i5-14600K (14R/20W)

3500-5300 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 4800 Intel Core i5-13600K (14R/20W)

3500-5100 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 4400 Intel Core i7-12700K (12R/20W)

3600-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 4100 AMD Ryzen 7 7700X (8R/16W)

4500-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 3900 AMD Ryzen 7 7800X3D (8R/16W)

4200-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 3500 Intel Core i5-12600K (10R/16W)

3700-4900 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 3100

Intel Core i9-14900K oferuje również bardzo wysoką wydajność w grach komputerowych, przeważnie zajmując najwyższą pozycję na wykresach. Fabryczny Turbo Boost sięgający 6000 MHz, natomiast pod większym obciążeniem 5700 MHz, dają przewagę nad poprzednikami. Platforma LGA1700 z płytą główną MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi pozwala zastosować bardzo szybkie pamięci DDR5, które dodatkowo podnoszą wydajność w scenariuszach, gdzie procesor limituje wydajność karty graficznej. Intel Core i9-14900K czerpie duże korzyści z modułów RAM taktowanych wysokimi zegarami, więc nie warto oszczędzać na tym elemencie.

Baldur’s Gate III - Wyrm’s Crossing 1920x1080 / Ultra / TAA / DirectX 11 1% LOW / MIN / AVG FPS (więcej = lepiej) 14 28 42 56 70 84 98 112 Intel Core i9-14900K (24R/32W)

3200-6000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 102 89 73 Intel Core i7-14700K (20R/28W)

3400-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 100 87 72 Intel Core i9-13900K (24R/32W)

3000-5800 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 100 87 71 Intel Core i7-13700K (16R/24W)

3400-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 98 85 70 Intel Core i5-14600K (14R/20W)

3500-5300 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 95 82 68 AMD Ryzen 9 7950X3D (16R/32W)

4200-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 100 83 67 Intel Core i5-13600K (14R/20W)

3500-5100 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 92 80 66 AMD Ryzen 7 7800X3D (8R/16W)

4200-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 95 78 64 Intel Core i9-12900K (16R/24W)

3200-5200 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 91 78 64 Intel Core i7-12700K (12R/20W)

3600-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 86 74 61 AMD Ryzen 9 7950X (16R/32W)

4500-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 80 68 57 Intel Core i5-12600K (10R/16W)

3700-4900 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 78 68 56 AMD Ryzen 9 7900X (12R/24W)

4700-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 77 65 55 AMD Ryzen 7 7700X (8R/16W)

4500-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 75 64 53 AMD Ryzen 9 5950X (16R/32W)

3400-4900 MHz, DDR4-3600 MHz CL14 73 61 48

Cyberpunk 2077 - Little China 1920x1080 / Ultra / RT OFF / FOV 100 / DirectX 12 1% LOW / MIN / AVG FPS (więcej = lepiej) 18 36 54 72 90 108 126 144 Intel Core i9-14900K (24R/32W)

3200-6000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 139 134 112 Intel Core i9-13900K (24R/32W)

3000-5800 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 137 132 110 Intel Core i7-14700K (20R/28W)

3400-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 136 130 110 Intel Core i7-13700K (16R/24W)

3400-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 133 128 107 Intel Core i5-14600K (14R/20W)

3500-5300 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 125 120 102 Intel Core i5-13600K (14R/20W)

3500-5100 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 123 118 100 AMD Ryzen 7 7800X3D (8R/16W)

4200-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 121 115 94 Intel Core i9-12900K (16R/24W)

3200-5200 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 119 115 97 AMD Ryzen 9 7950X3D (16R/32W)

4200-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 119 113 93 Intel Core i7-12700K (12R/20W)

3600-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 115 111 94 Intel Core i5-12600K (10R/16W)

3700-4900 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 104 100 85 AMD Ryzen 7 7700X (8R/16W)

4500-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 102 97 79 AMD Ryzen 9 7950X (16R/32W)

4500-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 101 97 81 AMD Ryzen 9 7900X (12R/24W)

4700-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 97 93 77 AMD Ryzen 9 5950X (16R/32W)

3400-4900 MHz, DDR4-3600 MHz CL14 89 83 70

Hogwarts Legacy - Hogsmeade 1920x1080 / Ultra / RT Ultra / TAA / DirectX 12 1% LOW / MIN / AVG FPS (więcej = lepiej) 10 20 30 40 50 60 70 80 Intel Core i9-14900K (24R/32W)

3200-6000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 79 75 70 Intel Core i9-13900K (24R/32W)

3000-5800 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 78 74 69 AMD Ryzen 9 7950X3D (16R/32W)

4200-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 78 71 63 Intel Core i7-14700K (20R/28W)

3400-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 78 74 69 Intel Core i7-13700K (16R/24W)

3400-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 77 73 68 Intel Core i5-14600K (14R/20W)

3500-5300 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 76 71 65 AMD Ryzen 7 7800X3D (8R/16W)

4200-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 75 69 63 Intel Core i5-13600K (14R/20W)

3500-5100 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 74 69 63 Intel Core i9-12900K (16R/24W)

3200-5200 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 70 65 61 Intel Core i7-12700K (12R/20W)

3600-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 68 64 59 Intel Core i5-12600K (10R/16W)

3700-4900 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 64 60 55 AMD Ryzen 9 7950X (16R/32W)

4500-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 64 59 53 AMD Ryzen 7 7700X (8R/16W)

4500-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 63 59 53 AMD Ryzen 9 7900X (12R/24W)

4700-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 62 58 52 AMD Ryzen 9 5950X (16R/32W)

3400-4900 MHz, DDR4-3600 MHz CL14 56 52 44

Starfield - Akila City 1920x1080 / Ultra / GTAO / VRS ON / DirectX 12 1% LOW / MIN / AVG FPS (więcej = lepiej) 17 34 51 68 85 102 119 136 Intel Core i9-14900K (24R/32W)

3200-6000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 125 114 98 Intel Core i9-13900K (24R/32W)

3000-5800 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 123 113 97 Intel Core i7-14700K (20R/28W)

3400-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 123 113 97 Intel Core i7-13700K (16R/24W)

3400-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 121 111 95 AMD Ryzen 7 7800X3D (8R/16W)

4200-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 120 105 92 AMD Ryzen 9 7950X3D (16R/32W)

4200-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 119 102 90 Intel Core i5-14600K (14R/20W)

3500-5300 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 115 106 93 Intel Core i5-13600K (14R/20W)

3500-5100 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 113 104 91 Intel Core i9-12900K (16R/24W)

3200-5200 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 110 100 87 Intel Core i7-12700K (12R/20W)

3600-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 105 96 84 Intel Core i5-12600K (10R/16W)

3700-4900 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 95 86 77 AMD Ryzen 9 7950X (16R/32W)

4500-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 94 86 76 AMD Ryzen 7 7700X (8R/16W)

4500-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 94 84 77 AMD Ryzen 9 5950X (16R/32W)

3400-4900 MHz, DDR4-3600 MHz CL14 86 76 69 AMD Ryzen 9 7900X (12R/24W)

4700-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 86 77 68

Witcher 3: Wild Hunt Next Gen - Novigrad 1920x1080 / Uber+ / TAUU / HBAO+ / DirectX 11 1% LOW / MIN / AVG FPS (więcej = lepiej) 25 50 75 100 125 150 175 200 Intel Core i9-14900K (24R/32W)

3200-6000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 191 181 162 Intel Core i9-13900K (24R/32W)

3000-5800 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 188 178 160 AMD Ryzen 9 7950X3D (16R/32W)

4200-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 184 171 152 Intel Core i7-14700K (20R/28W)

3400-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 184 171 154 AMD Ryzen 7 7800X3D (8R/16W)

4200-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 180 167 157 Intel Core i7-13700K (16R/24W)

3400-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 167 158 150 Intel Core i5-14600K (14R/20W)

3500-5300 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 164 155 146 Intel Core i5-13600K (14R/20W)

3500-5100 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 160 151 142 Intel Core i9-12900K (16R/24W)

3200-5200 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 150 141 133 Intel Core i7-12700K (12R/20W)

3600-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 146 139 131 Intel Core i5-12600K (10R/16W)

3700-4900 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 144 136 127 AMD Ryzen 9 7950X (16R/32W)

4500-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 137 126 120 AMD Ryzen 9 7900X (12R/24W)

4700-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 135 125 119 AMD Ryzen 7 7700X (8R/16W)

4500-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 128 120 115 AMD Ryzen 9 5950X (16R/32W)

3400-4900 MHz, DDR4-3600 MHz CL14 122 114 107

Fabryczny zestaw (BOX) nie obejmuje systemu chłodzenia, który trzeba dokupić osobno, ponieważ tradycyjnie coolery miałyby problem z tak wydajnym procesorem. Wskazany jest system AiO w rozmiarze przynajmniej 240 mm, ponieważ Intel Core i9-14900K charakteryzuje się wysokim poborem mocy i temperaturami. Zaawansowani użytkownicy powinni natomiast rozważyć undervolting procesora, dzięki któremu bez straty wydajności, można znacznie obniżyć pobór mocy i temperatury. Intel Core i9-14900K posiada tutaj znaczny potencjał.

Pobór mocy - Cyberpunk 2077 Ustawienia fabryczne / Sam procesor Wat (mniej = lepiej) 25 50 75 100 125 150 175 200 AMD Ryzen 7 7800X3D (8R/16W)

4200-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 72 Intel Core i5-12600K (10R/16W)

3700-4900 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 87 AMD Ryzen 9 7950X3D (16R/32W)

4200-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 92 AMD Ryzen 7 7700X (8R/16W)

4500-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 102 Intel Core i7-12700K (12R/20W)

3600-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 102 Intel Core i5-13600K (14R/20W)

3500-5100 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 114 Intel Core i5-14600K (14R/20W)

3500-5300 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 117 AMD Ryzen 9 7900X (12R/24W)

4700-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 124 AMD Ryzen 9 7950X (16R/32W)

4500-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 130 Intel Core i9-12900K (16R/24W)

3200-5200 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 136 AMD Ryzen 9 5950X (16R/32W)

3400-4900 MHz, DDR4-3600 MHz CL14 142 Intel Core i7-13700K (16R/24W)

3400-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 159 Intel Core i7-14700K (20R/28W)

3400-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 177 Intel Core i9-13900K (24R/32W)

3000-5800 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 188 Intel Core i9-14900K (24R/32W)

3200-6000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 191

Pobór mocy - Cyberpunk 2077 Ustawienia fabryczne / Cała platforma Wat (mniej = lepiej) 75 150 225 300 375 450 525 600 AMD Ryzen 7 7800X3D (8R/16W)

4200-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 376 Intel Core i5-12600K (10R/16W)

3700-4900 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 377 AMD Ryzen 9 7950X3D (16R/32W)

4200-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 398 AMD Ryzen 9 5950X (16R/32W)

3400-4900 MHz, DDR4-3600 MHz CL14 403 Intel Core i7-12700K (12R/20W)

3600-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 405 AMD Ryzen 7 7700X (8R/16W)

4500-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 410 AMD Ryzen 9 7900X (12R/24W)

4700-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 430 Intel Core i5-13600K (14R/20W)

3500-5100 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 430 Intel Core i5-14600K (14R/20W)

3500-5300 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 442 AMD Ryzen 9 7950X (16R/32W)

4500-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 447 Intel Core i9-12900K (16R/24W)

3200-5200 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 467 Intel Core i7-13700K (16R/24W)

3400-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 504 Intel Core i7-14700K (20R/28W)

3400-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 528 Intel Core i9-13900K (24R/32W)

3000-5800 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 530 Intel Core i9-14900K (24R/32W)

3200-6000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 548

Pobór mocy - Cinebench 2024 MT Ustawienia fabryczne / Cała platforma Wat (mniej = lepiej) 70 140 210 280 350 420 490 560 AMD Ryzen 7 7800X3D (8R/16W)

4200-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 192 Intel Core i5-12600K (10R/16W)

3700-4900 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 238 AMD Ryzen 9 5950X (16R/32W)

3400-4900 MHz, DDR4-3600 MHz CL14 248 AMD Ryzen 7 7700X (8R/16W)

4500-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 265 AMD Ryzen 9 7950X3D (16R/32W)

4200-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 275 Intel Core i7-12700K (12R/20W)

3600-5000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 275 Intel Core i5-13600K (14R/20W)

3500-5100 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 290 Intel Core i5-14600K (14R/20W)

3500-5300 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 298 AMD Ryzen 9 7900X (12R/24W)

4700-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 324 AMD Ryzen 9 7950X (16R/32W)

4500-5700 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 360 Intel Core i9-12900K (16R/24W)

3200-5200 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 367 Intel Core i7-13700K (16R/24W)

3400-5400 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 400 Intel Core i7-14700K (20R/28W)

3400-5600 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 452 Intel Core i9-13900K (24R/32W)

3000-5800 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 490 Intel Core i9-14900K (24R/32W)

3200-6000 MHz, DDR5-7000 MHz CL32 528

Intel Core i9-14900K to bardzo wydajny procesor, najmocniejszy model dla gniazda LGA1700, który zapewnia topowe osiągi w grach komputerowych i programach. W ogólnym rozrachunku jest najszybszy na rynku, aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że oznacza to również wysoki pobór mocy i temperatury. Chłodzenie i tak trzeba dokupić osobno, bowiem w zestawie takowego nie znajdziemy, więc od razu warto zainwestować w system AiO. Intel Core i9-14900K to również obsługa szybkich pamięci DDR5, interfejsu PCI-Express 5.0 oraz ogromny potencjał undervoltingu (obniżanie napięcia wpływającego na pobór mocy i temperatury). Co istotne z punktu składania całej platformy, płyta główna klasy MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, należąca do średniego segmentu, wystarczy do wydobycia pełnej wydajności Intel Core i9-14900K.

Artykuł powstał we współpracy ze sklepem Sferis.pl oraz firmą Intel