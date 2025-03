Priest Simulator: Vampire Show - dziwaczny wpis deweloperów. Early Access wieńczy rozwój gry, bo... im się nie chce

Zespół Asmodev nie jest jakoś szeroko znany w branży. Założone w 2018 roku warszawskie studio zajęło się paroma projektami, które zyskały trochę dobrych ocen i pewną grupę odbiorców, aczkolwiek nigdy nie odbiło się to szerszym echem. Znacząco wybił się pod tym względem Priest Simulator: Vampire Show, który pojawił się dwa lata temu we wczesnym dostępie. Wkrótce zresztą tytuł z niego wychodzi, ale spotyka się to z osobliwą deklaracją.

5 grudnia Priest Simulator: Vampire Show wyjdzie z Early Access, ale studio Asmodev ogłosiło, że nie planuje już dalszej pracy nad grą.

Wbrew tytułowi, nie mamy do czynienia z jakimś klasycznym symulatorem. Owszem, w teorii wchodzimy w skórę członka kleru, inna sprawa natomiast, że nie należy on do najbardziej konwencjonalnych osobników. Częściej niż odprawiać kazania, przychodzi mu walczyć z członkami sekty, ewentualnie egzorcyzmować (i nie tylko). I to wszystko robi w bardzo niekonwencjonalny sposób. Prześmiewcza, mockumentalna forma sprawiła, że większość osób ogrywających Priest Simulator: Vampire Show ocenia go jak najbardziej pozytywnie - czego dowodem są opinie na Steamie. A niebawem gra wychodzi z wczesnego dostępu.

Kto jednak spodziewał się jakichkolwiek nowych działań w stylu dopracowywania zawartości, wygląda na to, że prawdopodobnie się rozczaruje. Deweloperzy zdążyli niedawno zamieścić wpis, w którym przekonują, że nie chce im się już pracować nad Priest Simulator i wolą pomyśleć o innych projektach. "Proszę, nie zgłaszajcie kolejnych, bo gra nie musi być idealna. Nie bądźmy perfekcjonistami. Trzeba być dobrym człowiekiem, uśmiechać się, cieszyć z drobnych rzeczy, opiekować się słabszymi, obejrzeć ze znajomymi Netflix itd.". Dodatkowo zachęcili do nabywania DLC tytułu, Her Ghost. Z racji nie tylko niestandardowej sytuacji, ale formy całego wpisu trudno jest stwierdzić ponad wszelaką wątpliwość, że to nie jest jakaś forma żartu, co pasowałoby zresztą do klimatów gry. Najprawdopodobniej przekonamy się o tym na początku grudnia.

Źródło: Steam