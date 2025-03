Microsoft zablokował aktualizację 24H2 do Windowsa 11, jeśli użytkownik posiada zainstalowane gry Ubisoftu

Choć problemy techniczne z grami to nie jest na PC zjawisko rzadkie, to z pewnością nie należą do zwyczajnych sytuacje, gdy występują one w przypadku kilku gier jednego producenta. W takim przypadku można mówić o poważniejszym problemie, który może wynikać z niekompatybilności sprzętu lub jakichś elementów systemu operacyjnego. Omawiane trudności pojawiły się na Windowsie 11 w wersji 24H2 i dotyczą tytułów opracowanych przez Ubisoft.

Niektóre gry Ubisoftu mają problemy techniczne na systemie Windows 11 24H2. Okazały się one na tyle poważne, że Microsoft wstrzymał instalację tej aktualizacji na PC-tach z grami francuskiego wydawcy.

Gracze, którzy posiadają najnowszą wersję systemu Windows 11, napotykają rozmaite problemy techniczne w kilku grach francuskiego wydawcy. Dotyczy to w sposób szczególny takich tytułów, jak Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Odyssey oraz Assassin’s Creed Origins. Osoby grające w te pozycje doświadczają zawieszania się aplikacji, pojawiania się czarnego ekranu czy braku responsywności. Sprawa jest na tyle poważna, że Microsoft postanowił wstrzymać instalację aktualizacji systemu do wersji 24H2 na komputerach, które posiadają zainstalowaną jedną lub kilka wymienionych gier. Aktualizację wciąż można wgrać ręcznie, jednak amerykańska firma odradza na razie taki ruch.

Prace nad usunięciem tych problemów trwają. Ubisoft przygotował już kilka dni temu poprawkę do Star Wars Outlaws, która wprowadza tymczasowe rozwiązanie, jednak może wiązać się to z gorszym działaniem gry na systemie Windows 11 24H2. W nieodległej przyszłości wprowadzone zostanie rozwiązanie docelowe, które nie powinno mieć zauważalnego wpływu na liczbę FPS-ów. Póki co najlepszym rozwiązaniem wydaje się zaś cofnięcie aktualizacji 24H2. Warto też odnotować, że nie są to pierwsze problemy, które ona generuje. Niedawno bowiem posiadacze dysków SSD firmy Western Digital doświadczali pętli z wyskakującymi błędami BSOD. Ta wersja systemu nie należy zatem obecnie do najbardziej udanych.

Źródło: Tom's Hardware