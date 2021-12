Premiera Samsung Galaxy Tab A8 2021: niedrogi tablet z poczwórnymi głośnikami zgodnymi z Dolby Atmos

Choć królem rynku tabletów bez wątpienia jest Apple iPad, inni producenci starają się wypełnić pozostałą przestrzeń własnymi modelami. W większości są to jednak urządzenia z niższej oraz średniej półki cenowej. To rozsądne podejście, gdyż walka z firmą z Cupertino na tym polu jest niełatwa. Segmentem, na którym można „powalczyć” z Apple, jest właśnie kategoria wyceniana na nieco ponad tysiąc złotych. Właśnie tutaj swoich sił po raz kolejny próbuje południowokoreański producent, który zaprezentował właśnie swój nowy tablet. Samsung Galaxy Tab A8 może pochwalić się kilkoma użytecznymi rozwiązaniami, natomiast dławikiem będzie tu najpewniej procesor oraz pamięć. Twórcy muszą się bardziej postarać, zwłaszcza że realme, Xiaomi, Vivo oraz OPPO nie śpią.

Samsung Galaxy Tab A8 2021 to nowy tablet dla oszczędnych osób z 10,5-calowym ekranem, akumulatorem o pojemności 7040 mAh oraz poczwórnymi głośnikami z Dolby Atmos.

Po koniec grudnia na europejskie półki sklepowe trafi nowo zaprezentowany tablet Koreańczyków – Samsung Galaxy Tab A8. Urządzenie, które zostanie najpewniej wycenione na nieco ponad tysiąc złotych, może sprawdzić się jako sprzęt do nauki oraz mobilnych wideokonferencji, natomiast bazując na specyfikacji, nie można nazwać go demonem wielozadaniowości. Owszem, producent chwali się rozwiązaniami wspierającymi pracę w wielu oknach, natomiast przeszkodą w wygodnym zarządzaniu otwartymi, wymagającymi aplikacjami może okazać się konfiguracja. Samsung twierdzi, że CPU i GPU przyspieszono o 10% względem poprzednika, ale nie jest to wcale dobra wiadomość, gdyż sprzęt nie był zbyt żwawy.

Samsung Galaxy Tab A8 pracuje na ośmiordzeniowej jednostce, natomiast producent nie zdradził jej nazwy. Najpewniej jest to Unisoc Tiger T618 z dwoma rdzeniami Cortex-A75 o taktowaniu 2,0 GHz oraz Cortex-A55 również z zegarem 2,0 GHz. Procesor wspierają GPU Mali-G52 MP2, 3 lub 4 GB RAM oraz 32, 64 lub 128 GB pamięci na dane użytkownika. Pochwalić trzeba poczwórne głośniki z Dolby Atmos, które sprawdzą się w konsumpcji multimediów oraz podczas prowadzenia wideorozmów. Nie zabrakło tutaj oczywiście złącza słuchawkowego audio Jack 3,5 mm. Skaner linii papilarnych umieszczono na bocznej części ramki. Baterię o rozsądnej jak na tablet pojemności 7040 mAh naładujemy mocą 15 W.

Sprzęt występuje zarówno w wersji z samym WiFi jak i z dodatkowym modułem LTE. Brak tu 5G, ale dla większości użytkowników nie powinno to stanowić problemu. Na froncie umieszczono 8 MP aparat z autofokusem pozwalający nagrywać wideo 1080p przy 30 FPS, natomiast za selfie odpowiada kamerka z matrycą o rozdzielczości 5 MP. Pozostaje nam czekać na polską cenę urządzenia oraz informację o dostępności poszczególnych wariantów pamięciowych. Rozstrzał pomiędzy wersjami jest bowiem dość szeroki.

Źródło: Samsung