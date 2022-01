Premiera MIUI 13 za nami. Nowe funkcje nakładki na system Android i lista smartfonów wytypowanych do aktualizacji

Debiut smartfonów serii Redmi Note 11 nie był jedyną, wczorajszą premierą Xiaomi. Gigant technologiczny z Państwa Środka zaanonsował również globalne wdrożenie nakładki na system Android – MIUI 13. Oprogramowanie skupia się przede wszystkim na zapewnieniu płynniejszego i wydajniejszego działania interfejsu oraz głębszej personalizacji. Przedsiębiorstwo udostępniło również pełną listę smartfonów, które otrzymają stosowną aktualizację jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. W harmonogramie ujęto popularne w naszym kraju urządzenia. Oczywiście lista zostanie rozszerzona o kolejne modele, natomiast stanie się to najpewniej w Q2 2022 roku. To dobry moment na to, aby przypomnieć sobie najważniejsze cechy i funkcje nakładki MIUI 13.

Globalny debiut MIUI 13. Xiaomi wylicza najważniejsze nowości w oprogramowaniu oraz zdradza listę smartfonów, które otrzymają aktualizację jeszcze w bieżącym kwartale.

Według producenta miesięczna liczba użytkowników MIUI przekracza 500 mln. Wynik ten robi wrażenie, ale stanowi jednocześnie skuteczną motywację dla twórców, którzy muszą stale uatrakcyjniać oprogramowanie. W MIUI 13 pojawiła się funkcją Liquid Storage, która zmienia podejście do przechowywania plików na poziomie systemowym. Nowe narzędzie aktywnie zarządza plikami, dzięki czemu nawet po 36 miesiącach smartfon traci jedynie 5% początkowej wydajności. Kolejna nowość to Atomized Memory, której celem jest bieżąca analiza wykorzystania pamięci operacyjnej i priorytetyzacja procesów. Wsparciem dla AM jest narzędzie nazwane Focused Algorithms, który przydziela zasoby na podstawie oceny zachowania użytkownika. Smart Balance zadba o to, aby zachować równowagę pomiędzy wydajnością a zużyciem energii, dzięki czemu możemy wydłużyć czas pracy na akumulatorze nawet o 10%.

W MIUI 13 pojawiają się nowe widgety o różnych rozmiarach, ale to nie koniec. Xiaomi wdrożyło również Pasek boczny, który pozwala na ekspresowy dostęp do ulubionych aplikacji uruchamianych w pływających oknach. Narzędzie idealnie sprawdzi się u osób preferujących intensywną pracę w trybie wielozadaniowości. Na wspomnianym bocznym pasku z ikonami możemy umieścić do 10 aplikacji. Poniżej znajdziecie listę kilkunastu smartfonów, które otrzymają aktualizację MIUI 13 do końca pierwszego kwartału 2022 roku. Ujęto tu zarówno flagowe modele, jak i nieco tańsze urządzenia.

Mi 11 Ultra Mi 11 Mi 11i Mi 11 Lite 5G Mi 11 Lite Xiaomi 11T Pro Xiaomi 11T Xiaomi 11 Lite 5G NE Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11S Redmi Note 11 Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Redmi Note 10 JE Redmi Note 8 (2021) Redmi 10

