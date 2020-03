UE chce wprowadzić nowe prawo dotyczące naprawy smartfonów

Chęć osiągnięcia neutralności klimatycznej to cel Unii Europejskiej na rok 2050. Aby realizacja postępowała, a działania skutkowały miarodajnymi zmianami, wszystkim należy zająć się już dziś. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Komisja Europejska, która jako jeden z elementów mających ograniczyć negatywny wpływ gospodarki na środowisko naturalne, wprowadzi na terenie UE tak zwane prawo do naprawy. Będzie ono dotyczyć zarówno telefonów komórkowych tudzież smartfonów, jak i tabletów oraz notebooków. To kolejna po wspólnej ładowarce dla wielu urządzeń propozycja, która ma szansę wejść w życie w ciągu najbliższych lat. Będzie to jednak bardziej niż kłopotliwe dla producentów urządzeń.

Unia Europejska chce wprowadzenia prawa do naprawy urządzeń elektronicznych. Smartfony, tablety oraz komputery mogą zmienić przez to formę. Nie będzie to zmiana na lepsze.



fot. Pixabay

Pamiętacie te stare odkurzacze rodem z PRL czy pralki Frania? Ja tak i takowe sprzęty do dziś znajdują się w piwnicy moich rodziców. Co ciekawe wspomniany sprzęt AGD w dalszym ciągu działa i przez cały okres, przez jaki był użytkowany, spotkało go tylko kilka drobnych napraw. Niestety, o dzisiejszym sprzęcie AGD, RTV czy urządzeniach mobilnych nie można powiedzieć tego samego. Nowsze modele rzadko kiedy przechodzą pozytywnie próbę czasu i po kilku latach zwyczajnie nie nadają się do w pełni wygodnego użytku. Dotyczy to szczególnie smartfonów, które z uwagi na coraz delikatniejsze konstrukcje wymuszone stosowaniem atrakcyjnej formy, nie są najłatwiejsze w naprawie. Naprawa uszkodzonego egzemplarza bywa w wielu przypadkach nieopłacalna lub niemożliwa. Unia Europejska chce to zmienić.



fot. Pixabay

UE zamierza wprowadzić regulacje dotyczące produkcji sprzętu elektronicznego. Smartfony, podobnie jak tablety i komputery powinny wykorzystywać materiały z recyklingu, ale to nie wszystko. Podczas projektowania danego modelu, twórcy powinni uwzględnić możliwie prostą i niekosztowną jego naprawę. Dodatkowo firmy zostaną zobligowane do oferowania części zamiennych oraz instrukcji przeprowadzania napraw i konserwacji. Sęk w tym, że opracowanie konstrukcji podatnej na proste wymiany komponentów oraz zużytych części może odbić się negatywnie na wyglądzie sprzętu. Minimalizm i smukłość nie sprzyja bowiem naprawom i zastanawiające jest to, jak producenci zamierzają rozwiązać kwestie. To świetne pole do rozmów na linii Komisja Europejska — technologiczne koncerny.

Źródło: The Guardian, Komisja Europejska