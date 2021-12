PowerColor Radeon RX 6500 XT oraz Radeon RX 6400 już w bazie EEC. W drodze jest także coś dla kopaczy krypowalut

O kartach graficznych Radeon RX 6500 XT i RX 6400 pisaliśmy w ostatnich tygodniach całkiem sporo. Wygląda na to, że tuż po Nowym Roku AMD zaskoczy nas premierą jeszcze tańszych układów opartych na architekturze RDNA2. Wedle dotychczasowych przecieków, oba modele mają bazować na rdzeniu Navi 24, jednak czy ich wydajność będzie wystarczająca do obsłużenia wielu nowych gier? Tu już można mieć wątpliwości, zwłaszcza, jeśli dodamy, że na pokładzie tych kart maja się znaleźć zaledwie 4 GB pamięci GDDR6... Teraz, gdy oba nowe Radeony pojawiły się w bazie EEC nie mamy już żadnych wątpliwości, że do grania w nowoczesne tytuły w wysokiej rozdzielczości przydałoby się coś lepszego.

Na liście znajdują się układy Radeon RX 6500 XT i RX 6400 w autorskich wersjach Hellhound, Fighter oraz Low Profile. Przeciek obejmuje także tajemniczy model BC-2235 z 10 GB pamięci GDDR6, który prawdopodobnie jest dedykowany górnikom kryptowalut.

Radeon RX 6500 XT i RX 6400 wystąpiły w autorskich wariantach od firmy PowerColor. Na liście możemy znaleźć wersje Hellhound czy Fighter (z domyślnymi zegarami lub firmowo podkręcone), jednak najciekawiej zapowiada się RX 6400 w odmianie Low Profile. Nadchodzą więc pierwsze karty graficzne RDNA2 wykonane w tak niewielkim formacie. Póki co nie znamy jeszcze specyfikacji czy wyglądu nowych Radeonów od PowerColora. Spodziewamy się, że większość projektów będzie zbliżonych do istniejących już układów Radeon z serii RX 6000.

Co ciekawe, przeciek obejmuje także tajemniczy układ oznaczony jako BC-2235. Ma on być wyposażony w 10 GB pamięci GDDR6, jednak nie jest jasne, z jakiego rdzenia korzysta ta karta. Najprawdopodobniej będzie to produkt dedykowany górnikom (BC ma oznaczać Blockchain Compute) z procesorem graficznym Navi 22 cechujący się szybkością wydobycia na poziomie 35 MH/s, który jakiś czas temu wyciekł pod nazwą GPRO X080 (model Sapphire). Warto jednak poczekać na oficjalne potwierdzenie w tej sprawie.

Źródło: VideoCardz, @momomo_us, El Chapuzas Informatico