Popcorn Time – "piracki Netflix" zamknięty po 8 latach funkcjonowania. Przegrał z legalnymi serwisami?

Jak donosi Bloomberg, Popcorn Time, a więc piracki serwis przypominający wypożyczalnię filmów i seriali Netflix, został zamknięty. Nielegalna część funkcjonowania strony polegała na wykorzystywaniu systemu torrentów. Innymi słowy - pozwalała na odtwarzanie materiałów wideo już w trakcie ich pobierania. Robi to co prawda wiele innych klientów sieci torrent, jednak model biznesowy Popcorn Time sprawił, że to właśnie ten serwis okazał się być jedną z popularniejszych "usług" tego typu. W rok po powstaniu Popcorn Time, w 2015 roku, sam Netflix dostrzegł we wspomnianym serwisie realne zagrożenie. Dziś, nie musi się go już jednak dłużej obawiać.

Popcorn Time powstał w 2014 roku i do końca bronił się przed organami walczącymi z piractwem argumentami, że sam serwis nie przechowywał u siebie nigdy "skradzionych" materiałów, a jedynie oferował łącza do komputerów na całym świecie, na których materiały te się znajdowały. Gdy serwis stawiał swe pierwsze kroki, jego twórcy podkreślali, że "świat torrentów istniał na długo przed Popcorn Time i będzie istniał na długo po nim".

Świat "po nim" właśnie nastał, jako że grupa odpowiedzialna za serwis ogłosiła jego zamknięcie. Wchodząc pod adres popcorn-time.tw, naszym oczom ukazuje się "zdechła" paczka popcornu, napis R.I.P. oraz wykres dotychczasowego zainteresowania witryną. Twórcy Popcorn Time póki co nie uargumentowali swojej decyzji. Po wspomnianym wykresie widać jednak, że zainteresowanie witryną sukcesywnie spadało. Czyżby internauci woleli ostatecznie zapłacić kilka groszy, ale korzystać z w pełni legalnych źródeł VoD?

