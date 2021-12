BanBye - startuje polska alternatywa dla YouTube. Zrzesza twórców o poglądach nieodpowiadającym głównym mediom

Internet miał być docelowo miejscem szerzącym wolność słowa. Ostatecznie przyczynił się jednak do powstawania wielu patologii. Każdy szanujący się serwis zaczął więc w końcu dostrzegać konieczność moderacji, zwłaszcza gdy w grę wchodziło uprawianie przez użytkowników czynów niezgodnych z prawem. Dziś nie jest już dla nas niczym dziwnym, że zamieszczając treści na danym portalu, musimy liczyć się z ich usunięciem, jeśli tylko życzy sobie tego założyciel owego portalu. Nie powinno więc dziwić, że serwisy takie jak Facebook, Twitter czy tytułowy YouTube usuwa treści niezgodne ze światopoglądem założycieli, banując przy tym twórców tych niepopularnych opinii. Są to mianowicie spółki prywatne, które korzystają z prawa do tego, by przechowywać na swoich serwerach tylko te treści, które im odpowiadają. W ostatnich miesiącach, prawo to sprawiło, że na YouTubie zaczęło sypać się coraz więcej banów. Cyklicznie "obdarowywana" była nimi telewizja internetowa wRealu24.

Kilka miesięcy temu szef youtube'owego kanału wRealu24 zainicjował powstanie serwisu BanBye.pl. Od kilku dni możemy już korzystać z zamieszczanych tam treści wideo. Mają być one docelowo pozbawione cenzury prewencyjnej i ideologicznej,

Marcin Rola, redaktor naczelny kanału wRealu24 po kilku takich banach, przed kilkoma miesiącami postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Stwierdził najpewniej, że "skoro tu go nie chcą", to czas najwyższy wystartować z własnym projektem. I tak, 3 dni temu sieć wzbogaciła się o kolejny serwis streamingowy - BanBye.pl. Za co dokładnie obrywało się dziennikarzom kanału wRealu24? Za niepopularne poglądy związane z aborcją, LGBT, religiami innymi niż Chrześcijaństwo, kryzysem klimatycznym, czy też pandemią koronawirusa. Trzeba jednak przyznać, że to właśnie tematyka COVID-19 przelała czarę goryczy.

Jak czytamy w serwisie BanBye.pl, jest to niezależna platforma wideo, która została stworzona przez Niezależne Polskie Media dzięki wsparciu darczyńców. Początkowo użytkownicy mogą wyłącznie oglądać materiały wideo, jednak w planach jest umożliwienie im publikowania także własnych produkcji. Obecnie, dla BanBye publikuje nie tylko wRealu24, ale także ToSieSamoKomentuje, Klub Wolnych Mediów oraz Głos Racjonalny. Kilka tygodni temu Marcin Rola informował, że współpracą z BanBye zainteresowanych jest 20 podmiotów, więc możemy liczyć na to, że treści w serwisie będzie przybywać.

Źródło: BanBye