Polsat kupuje Grupę Interia. Bauer Media otrzyma ponad 400 mln zł

Jeden z największych polskich portali internetowych został sprzedany. Telewizja Polsat zawarła z Bauer Media Group umowę przedwstępną kupna Grupy Interia za ponad 400 mln zł. Kwota może się jednak zmienić, bo jest uzależniona od transakcji Polsatu ze sprzedającym oraz odsetek liczonych od końca 2019 roku do dnia ostatecznego zawarcia transakcji. Jak podaje portal Money.pl pieniądze na zakup Grupy Interia pochodzą ze środków własnych. Transakcja ta oznacza, iż Polsat nareszcie wejdzie w posiadanie medium stricte internetowego (nie licząc VOD ipla), co w obecnych czasach jest niemal przedsięwzięciem niezbędnym dla tak potężnych grup medialnych. Informację podano w nocy z czwartku na piątek.

Polsat kupuje Interię za cenę dokładnie 422 milionów złotych. Grupa Zygmunta Solorza-Żaka urośnie o internet. Co się z tym wiąże?

Kupujemy dobrze prowadzony biznes o silnej pozycji na rynku internetowym. Doskonale pasuje do strategii Telewizji Polsat. Chcemy dostarczać atrakcyjne treści wszystkimi możliwymi kanałami dystrybucji. Dzięki Interii nasz kontent zyska kolejne pole eksploatacji. Nasza oferta dla reklamodawców zostanie wzbogacona o bardzo efektywne internetowe formaty reklamowe o szerokim zasięgu - komentuje transakcję Stanisław Janowski, prezes Telewizji Polsat. Pojawienie się w przestrzeni internetowej jest zaiste kluczowe dla potentatów pokroju Polsatu.

Pomoże to wzmocnić pozycję na rynku reklamy online, jak i dodatkowy kanał dystrybucji oraz monetyzacji treści produkowanych na potrzeby 34 kanałów telewizyjnych z logiem Polsatu. Należy pamiętać, że Grupa Interia to nie tylko serwis Interia.pl. To również portale takie jak Pomponik, Maxmodels, Styl.pl i Nowe Technologie. Bauer Media Group na tę chwilę wciąż pozostaje jednak właścicielem wydawnictwa prasowego oraz radia RMF FM.

Źródło: Money