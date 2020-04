CD-Action znika z rynku. Redakcja otrzymała wypowiedzenia

Wydawnictwo Bauer postanowiło wycofać się z aż dwudziestu tytułów prasowych. Wśród nich znalazły się między innymi tytuły takie jak Kawaii, PC Format oraz CD-Action. Dwa ostatnie projekty zostały połączone pod koniec ubiegłego roku. Niestety w związku z pandemią koronawirusa wydawnictwo nie było w stanie realizować równolegle pracy nad wszystkimi tytułami wchodzącymi w wachlarz działań firmy. Padło na czasopismo growe, które w różnej formie można było czytać od 1996 roku. Gazetę, bo nią w istocie było, a w zasadzie jeszcze jest CD-Action, sprzedawano z dodatkami w postaci pełnych wersji gier oraz atrakcyjnych wersji demonstracyjnych. Niestety, pracownicy otrzymali właśnie wypowiedzenia.

Wydawnictwo Bauer wręczyło wypowiedzenia pracownikom około dwudziestu tytułów prasowych. Wśród redaktorów, którzy rozstaną się z firmą, znalazły się osoby odpowiedzialne za CD-Action. Co dalej z marką?



fot. CD-Action/BAUER MEDIA GROUP

To, że sytuacja pracowników CD-Action jest nie do pozazdroszczenia, wiadomo było już wcześniej. W ostatnim czasie z ekipy rozwijającej tytuł zniknęły postacie takie jak Dawid Bojarski, Daniel Bartosik czy Aleksander Olszewski. To było preludium do aktualnie trwających działań Wydawnictwa Bauer, które obejmuje nie tyle zamrożenie, ile zamknięcie mniej więcej 20 tytułów prasowych. Jako że redakcję oraz pracodawcę obowiązuje okres wypowiedzenia, poproszono, aby przez ten czas magazyny realizowane były w dotychczas przyjętej polityce wydawniczej, wraz z przyjętymi wcześniej terminami.



fot. CD-Action/BAUER MEDIA GROUP

Oznacza to, że numer CD-Action 06/2020 jest obecne w druku i pojawi się w kioskach już 5 maja. Na ten moment nie jest pewne, co dokładnie stanie się z marką CD-Action, ale wierzę w to, że nie zniknie ona zupełnie z rynku. Nie byłby to pierwszy raz, kiedy redakcja „upadłego” tytułu, niekoniecznie prasowego, bierze sprawy w swoje ręce i próbuje ratować markę. Warto w tym miejscu przypomnieć sobie magazyn Chip. Choć decyzją z 2017 roku tytuł miał skończyć swój żywot, część dziennikarzy założyła spółkę, która w ramach licencji miała kontynuować prace. Wierzę w to, że CD-Action również „da radę”. To uznana wsród szczególnie starszych graczy marka, której ewentualna reaktywacja może zwyczajnie się opłacić. Nie jest natomiast pewne, czy uda się to w aktualnych warunkach. Pandemia nie sprzyja żadnym większym inicjatywom związanym z inwestycjami.



fot. CD-Action/BAUER MEDIA GROUP



fot. CD-Action/BAUER MEDIA GROUP



fot. CD-Action/BAUER MEDIA GROUP



A tak właśnie wyglądał pierwszy numer CD-Action z kwietnia 1996 roku.

