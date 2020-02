Gry komputerowe z ray tracing i DLSS - dostępne i nadchodzące

NVIDIA wprowadzając rodzinę kart graficznych GeForce RTX 2000 postanowiła rozpocząć nowy rozdział w ewolucji gier komputerowych, wyposażając swoje urządzenia w specjalne jednostki odpowiadające za śledzenie promieni i zaawansowane obliczenia wykorzystujące sieci neuronowe. Pomysł bezsprzecznie ciekawy, jednak rewolucje w świecie technologii wymagają czasu potrzebnego do implementacji. Tutaj sytuacja wygląda(ła) podobnie - szumnie zapowiadany ray tracing i DLSS jeszcze niedawno były dostępne w zaledwie kilku tytułach, ale lokomotywa wyraźnie nabiera rozpędu i najbliższe miesiące przyniosą wysyp głośnych produkcji z bajerami sygnowanymi logiem NVIDII. Postanowiłem więc przygotować aktualną rozpiskę co dostaliśmy i czego do końca 2020 roku możemy się spodziewać.

Autor: Sebastian Oktaba

Zacznijmy jednak od kwestii stricte technicznych, bowiem jak wcześniej wspomniałem, układy Turing otrzymały dwie zupełnie nowe kategorie jednostek obliczeniowych, nieobecnych w rdzeniach Pascal i Volta. Pierwsze nazwane RT Cores oddelegowano wyłącznie do obliczeń związanych ze śledzeniem promieni, co pozwala tworzyć fotorealistyczne trójwymiarowe sceny pomimo uproszczonego modelu interakcji z otoczeniem. Chociaż algorytm analizuje tylko te źródła, które bezpośrednio trafiają do obserwatora, wymaga to naprawdę solidnej mocy obliczeniowej. W przypadku obrazów statycznych nie stanowiło to większego problemu, ale renderowanie w czasie rzeczywistszym jest znacznie bardziej zasobożerne. Dedykowane ray tracingowi rdzenie RT posiadają dwie wyspecjalizowane jednostki przyspieszające (m.in. testowanie przecięć promieni / trójkątów) współpracujące z zaawansowanym filtrowaniem odszumiania oraz interfejsami API kompatybilnymi z DirectX RayTracing, odciążając procesory strumieniowe zajęte pozostałymi operacjami. Wszystko to powinno sprawić, że oprawa graficzna będzie znacznie bardziej szczegółowa oraz realistyczna. Warto jeszcze wspomnieć, że obsługa dokładnie tego samego pakietu DXR będzie obecna także w nowej wersji konsoli Xbox.

Za wprowadzenie ray tracingu i DLSS w grach, odpowiadają nowe jednostki w układach graficznych Turing, napędzających serię GeForce RTX 2000.

Drugim rozwiązaniem zarezerwowanym dla Turingów są rdzenie Tensor - wyspecjalizowane jednostki zaprojektowane do uczenia maszynowego. Pierwotnie wprowadzone w architekturze Volta, znalazły teraz bardziej konsumenckie zastosowanie, odpowiadając między innymi za aktywne wspomaganie przetwarzania obrazu. Rdzenie Tensor są również użyteczne w przypadku obliczeń FP16 oraz wsparciu operacji asynchronicznych, toteż kondycja architektury Turing w niskopoziomowych API wzrosła. Lista możliwych zastosowań Tensorów jest jednak znacznie dłuższa, ponieważ przy odpowiednim zaprogramowaniu (NVIDIA NGX) mogą z powodzeniem np. uzupełniać brakujące elementy w niekompletnych obrazach. Właśnie Tensory odpowiadają za implementacje technologii DLSS - upscalingu obrazu. Początkowo włączenie DLSS w niższych rozdzielczościach powodowało niewielki wzrost wydajności, dodatkowo okupiony zmniejszeniem ostrości, jednak nowszy algorytm dostępny w m.in. Wolfenstein: Youngblood przynosi już wyraźną poprawę jakości przy odczuwalnym wzroście FPS-ów.

Jednak nawet najbardziej rewolucyjne rozwiązania są warte dokładnie tyle, co oprogramowanie potrafiące uczynić zeń rzeczywisty pożytek. Śledzenie promieni i DLSS w momencie debiutu serii GeForce RTX 2000 istniało wyłącznie w sferze benchmarków syntetycznych, dopiero kilka tygodni później pojawiła się pierwsza produkcja zawierająca ich implementację (Battlefield V), aczkolwiek wszyscy posiadacze Turingów długo odczuwali ogromny niedosyt. Powód? Mnóstwo gier komputerowych zaliczyło premiery bez obiecywanych bajerów, potem miesiącami czekaliśmy na odpowiednie patche, a niekiedy śledzenia promieni się zwyczajnie nie doczekaliśmy. Software wyraźnie przestał nadążać za hardware. Ostatnie miesiące przyniosły pewną poprawę w kwestii ilości tytułów zawierających graficzne wodotryski forsowane przez NVIDIA, niemniej dopiero 2020 rok powinien zaowocować prawdziwym ich wysypem. Mówimy o gwiazdach wielkiego formatu m.in. Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Watch Dogs Legion, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 czy Atomic Heart, które zapowiadają się wyjątkowo apetycznie pod względem jakości oprawy wizualnej. Poznajcie więc wszystkie najważniejsze produkcje.

PS: Niniejsze zestawienie nie zawiera kilku tytułów z obsługą ray-tracingu (Enlisted, Justice, ProjectDH, Synced: Off Planet, Bright Memory czy Stay in the Light), gdyż wydają się egzotyczne, niszowe lub nastawione wyłącznie na multiplayer, gdzie jakość oprawy graficznej schodzi na dalszy plan. Pominąłem również tytuły oferujące tylko obsługę DLSS np.: Final Fantasy XV.