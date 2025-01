PocketBook InkPad Eo - czytnik e-booków, który jest jednocześnie notesem. Spory ekran E Ink Kaleido 3, rysik i system Android

Marka PocketBook zaprezentowała właśnie nowe urządzenie, które łączy w sobie najlepsze cechy czytnika e-booków oraz elektronicznego notatnika. Uzyskamy bowiem dostęp do całkiem sporego ekranu wykonanego w technologii E Ink, który oferuje również wyświetlanie kolorów. W zestawie nie zabraknie oczywiście rysika, a całe urządzenie funkcjonować będzie na systemie Android. Możliwości pod względem oprogramowania są niemałe, a dopełnia je funkcjonalność sprzętu.

Jak większość ostatnich urządzeń od marki PocketBook, także nowy model zostanie wyposażony w ekran wykonany w technologii E Ink Kaleido 3. Ten 10,3-calowy panel może się pochwalić dwiema warstwami, z których jedna odpowiada za wyświetlanie kolorów, a druga odcieni szarości. Tak więc oprócz typowego czytania e-booków możemy przeglądać komiksy i wiele innych formatów. W momencie, gdy światła zacznie brakować, będziemy mogli skorzystać z dostępnego podświetlenia. Za wydajność urządzenia będzie odpowiadał 8-rdzeniowy procesor oraz 4 GB pamięci RAM. Do przechowywania książek i aplikacji otrzymujemy 64 GB wbudowanej pamięci flash, aczkolwiek bez problemu rozszerzymy magazyn na dane poprzez wbudowany slot na karty microSD.

PocketBook InkPad Eo Ekran 10,3" E Ink Kaleido 3, dotykowy

930 x 1240 px (dla kolorów)

1860 x 2480 px (w odcieniach szarości) Podświetlenie SMARTlight Głębia kolorów 4096 w kolorze

16 w odcieniach szarości Procesor 8 x 2,3 GHz Pamięć RAM 4 GB Pamięć wbudowana 64 GB Norma IP IPX8 Łączność Wi-Fi (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5.0 Akumulator 4000 mAh Złącza, porty i sloty USB typu C, Audio-Jack 3,5 mm, Slot na karty microSD Głośnik Stereo System Android 11 Aparat Brak danych Wymiary i waga brak danych / 470 g Wersje kolorystyczne Mist Grey Obsługiwane formaty AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, PNG, BMP, JPEG, MP3, WAV System Android 11 W zestawie Rysik, przewód USB typu C oraz etui Cena 2499 zł

Oczywiście obecne są popularne standardy łączności bezprzewodowej, jak również autorskie funkcje systemowe, które robią z nich dobry użytek (np. wysyłanie e-booków na utworzony adres mailowy). Podane w tabeli formaty nie są wszystkimi, jakie obsłuży to urządzenie, ponieważ dzięki systemowi Android możemy pobrać opcjonalne aplikacje, które umożliwią korzystanie z tych niewspieranych. O samym rysiku nie wiadomo jeszcze zbyt wiele, choć częściowo został omówiony w poniższym materiale wideo. Konstrukcja nie zawiera przycisków nawigacyjnych, gdyż do poruszania się po systemie wystarczy dotykowy ekran. Sprzęt otrzymał także aparat, dzięki któremu będzie można robić notatki na przechwyconych zdjęciach. Oficjalna premiera odbędzie się „za kilka tygodni”, a sugerowana cena to 2499 zł.

Źródło: PocketBook