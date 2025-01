PocketBook Era Color - nowy czytnik e-booków z kolorowym ekranem E Ink Kaleido 3. Przyzwoita cena i funkcja SMARTlight

Do świata czytników e-booków niebawem dołączy ciekawa propozycja od firmy PocketBook, czyli tytułowy model Era Color. W stosunku do swojego poprzednika (bez dopisku Color) oferuje nam nie tylko kolorowy wyświetlacz, ale także dużo lepsze parametry. Na dodatek jego cena nie zwiększyła się znacząco. Urządzenie zapewnia również obsługę audiobooków (poprzez wbudowany głośnik), opcjonalne podświetlenie SMARTlight, a także możliwość zamiany tekstu na mowę.

Grono czytników książek elektronicznych już za moment powiększy się o kolejny model — PocketBook Era Color. Sprzęt wyróżnia się kolorowym ekranem E Ink, obsługą większości popularnych formatów książek, a także dodatkowym podświetleniem SMARTlight.

Omawiany model został wyposażony w 7-calowy dotykowy panel E Ink Kaleido 3, który umożliwia nam wyświetlanie treści w odcieniach szarości, a także w kolorze. Wszystko dzięki swojej dwuwarstwowej konstrukcji. Pierwsza warstwa oferuje 4096 kolorów i rozdzielczość 632 x 840 pikseli, natomiast druga zapewnia 16 odcieni szarości oraz rozdzielczość 1264 x 1680 pikseli. Możemy więc liczyć na świetny obraz w pełnym słońcu, a kiedy zabraknie dostępu do światła, będziemy w stanie skorzystać ze wspomnianego podświetlenia. Za wydajność odpowiada czterordzeniowy procesor oraz 1 GB pamięci RAM, natomiast wszystkie książki, grafiki i komiksy będziemy mogli przechowywać na 32 GB pamięci flash.

PocketBook Era Color Ekran 7" E Ink Kaleido 3, dotykowy

632 x 840 px (dla kolorów)

1264 x 1680 px (w odcieniach szarości) Podświetlenie SMARTlight PPI 150 dla kolorów

300 w odcieniach szarości Głębia kolorów 4096 w kolorze

16 w odcieniach szarości Procesor 4 x 1,8 GHz Pamięć RAM 1 GB Pamięć wbudowana 32 GB Norma IP IPX8 Łączność Wi-Fi (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5.4 Akumulator 2500 mAh Złącza i porty USB typu C, Audio-Jack 3,5 mm Głośnik Mono System Linux 4.9.56 Wymiary i waga 155 x 134,3 x 7,8 mm / 235 g Wersje kolorystyczne Niebiesko-szary W zestawie Czytnik, kabel USB typu C, instrukcja, gwarancja, opakowanie Obsługiwane formaty e-booków (bez konwersji) ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT Obsługiwane formaty obrazów JPEG, BMP, PNG, TIFF Obsługiwane formaty dźwięków MP3, OGG Obsługiwane formaty audiobooków M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP Konwersja tekstu na mowę (Text-to- Speech) Angielski (darmowa dostępność 25 innych opcji językowych na www.pocketbook.pl) Słowniki Preinstalowane 11 opcji językowych, w tym Webster's Dictionary 1913 i angielsko-polski + kolejne 42 warianty do pobrania Aplikacje Legimi, Empik Go – zamiennie z PocketBook Cloud, księgarnia, biblioteka książek, odtwarzacz audiobooków, odtwarzacz audio, przeglądarka Internetu, czytnik kanałów RSS, kalkulator, zegar, słowniki, gry: szachy, pasjans, Sudoku, Scribble, galeria zdjęć Usługi internetowe ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook, PocketBook Sync Cena 1149 zł

Łączność bezprzewodowa pozwoli nam na skorzystanie z dodatkowych aplikacji, takich jak Legimi, czy też Empik Go. Obsługiwanych formatów jest naprawdę sporo, więc w tej kwestii nie powinniśmy się zawieść — mowa tu zarówno o audiobookach, jak i bardziej tekstowych formach literatury. Z pewnością przydatny będzie także dostęp do wielu usług pokroju Dropboxa, a także do funkcji zamiany tekstu na mowę. Wspomnieć można również o fakcie, że urządzenie spełnia normę IPX8. Sprzęt oferowany będzie już w kwietniu 2024 roku, aczkolwiek tylko w jednej wersji kolorystycznej. Sugerowana cena została ustalona na 1149 zł, a więc całkiem przyzwoicie, jak na otrzymywaną funkcjonalność i specyfikację.

Źródło: PocketBook