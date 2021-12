Płyty główne MSI B660 i ASUS H610/B660 na pierwszych zdjęciach. Jak prezentują się tańsze platformy dla chipów Alder Lake?

Początek roku zapowiada się bardzo ciekawie zwłaszcza dla osób, które planują modernizację swojego komputera. Podczas targów CES 2022 Intel ma zapowiedzieć całą gamę przystępnych jednostek Alder Lake z zablokowanym mnożnikiem, a z kolei partnerzy Niebieskich mają już w zanadrzu kompatybilne płyty główne z bardziej budżetowymi chipsetami H670, B660 i H610. Od czasu do czasu w sieci pojawiają się kolejne przecieki na ich temat, dlatego nie dziwi nas, że tym razem mamy okazje obejrzeć niektóre konstrukcje firm MSI i ASUS. Mimo tego, że nie należą one do topowego segmentu, wizualnie prezentują się bardzo dobrze. Nie znamy jednak jeszcze ich cen czy dokładnej specyfikacji technicznej.

Szczegółową specyfikację płyt głównych MSI, ASUS-a, a także innych producentów poznamy zaraz po Nowym Roku, podczas targów CES 2022.

W pierwszej kolejności weźmy pod lupę średniopółkowe płyty główne MSI B660 Bazooka, Mortar i Tomahawk należące do podserii MAG. To modele wyposażone m.in. w cztery sloty dla pamięci RAM DDR4, 12-fazowy VRM czy gniazdo 2,5 GB Ethernet. Dwa pierwsze wymienione modele cechują się formatem mATX, jedynie Tomahawk to pełnowymiarowa konstrukcja ATX. Wszystkie te trzy płyty główne mogą się podobać - wyglądają na świetnie wykonane, a ich wyposażenie nie powinno rozczarować nikogo. Na pokładzie widzimy m.in. gniazda M.2, a modele Mortar i Tomahawk oferują dodatkowo moduł Wi-Fi.

Poniżej widzimy natomiast dwie podstawowe płyty główne H610 dla tanich procesorów Intel Alder Lake, a także dwa specjalne modele z chipsetem B660. Pierwszy z nich to bardzo ciekawy stylistycznie model ASUS ProArt B660 Creator D4, drugi to miniaturowy ASUS ROG STRIX B660-I Wi-Fi dla posiadaczy obudów w formacie ITX. Jak widać po samych screenach, z pewnością nie będą to najtańsze modele z układem logiki B660. Wrażenie robi nie tylko jakość ich wykonania, ale także dodatkowe złącza M.2 czy mocne sekcje zasilania. Szczegółową specyfikację tych płyt głównych poznamy zapewne zaraz po Nowym Roku.

ASUS PRIME H610M-A D4

ASUS PRIME H610M-E D4

ASUS ProArt B660 Creator D4

ASUS ROG STRIX B660-I Wi-Fi

Źródło: VideoCardz, @g01d3nm4ng0