Płyty główne ASRock X370 oficjalnie obsługują procesory AMD Ryzen 5000. Wystarczy wgrać najnowszy BIOS

Powszechnie chwali się AMD za stworzenie uniwersalnej i długowiecznej podstawki AM4, która jest w stanie obsłużyć kilka generacji chipów Ryzen. W praktyce jednak wcale nie oznacza to, że dowolny układ Czerwonych zostanie obsłużony przez każdą płytę główną ze wspomnianym gniazdem. Jeszcze do niedawna AMD uważało ostatnie Ryzeny 5000 za "zbyt nowe" dla starszych platform z chipsetem z serii 300. Takie połączenie teoretycznie być źródłem wielu problemów, dlatego uznano, że dla nowego procesora konieczna będzie nowsza płyta główna. Wygląda jednak na to, że dziś producent patrzy na tę kwestię znacznie łaskawszym okiem, bowiem firma ASRock wydała właśnie oficjalny BIOS dla płyt X370 dodający obsługę Ryzenów 5000 (Vermeer).

Nie wiemy czy oprogramowanie zostało zaakceptowane przez samo AMD, ale wygląda na to, że ASRock postawił Czerwonych przed faktem dokonanym. Warto przypomnieć, że w przeszłości niektórzy producenci płyt głównych dodawali obsługę nowszych chipów przez starsze platformy, jednak takie BIOS-y szybko znikały z sieci. Tym razem powinno być inaczej. Póki co jedynie ASRock zdecydował się na oficjalne wydanie nowego firmware'u, jednak niewykluczone, że lada dzień także płyty główne innych producentów otrzymają oficjalne wersje oprogramowania wspierające ostatnie Ryzeny.

