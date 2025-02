MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI i MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI - Dobrze wycenione i wyposażone płyty główne AM5

Płyty główne z rodziny MSI TOMAHAWK od dawna cieszą się ogromnym zaufaniem, stanowiąc świetną propozycję dla wymagających użytkowników, który szukają rozsądnego kompromisu między jakością, wyposażeniem i stylistyką. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku aktualnych propozycji dla platformy AMD AM5. Modele MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI i MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI oferują wszystko co potrzebne, aby wykorzystać pełen potencjał procesorów AMD, serwując zarazem pakiet najnowszych rozwiązań oraz interfejsów.

MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI i MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI, to bardzo dobrze wykonane, solidnie wyposażone i rozsądnie wycenione płyty główne dla platformy AMD AM5 i procesorów AMD Ryzen.

MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI (lewo) i MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI (prawo)

Platforma AMD AM5 oferowała do niedawna pięć chipsetów - X670E / X670 / B650E / B650 / A620 - gdzie oznaczenie „E” zarezerwowano dla układów obsługujących karty graficzne ze złączem PCI-Express 5.0. Różnice między konstrukcjami obejmowały też pozostałe interfejsy, liczbę dostępnych portów USB oraz gniazd rozszerzeń. Wszystkie (poza A620) pozwalają oczywiście na overclocking procesorów i pamięci RAM. Chipsety AMD 800 na jakich bazują płyty główne MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI i MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI, niczego oczywiście nie zabierają, podnosząc poprzeczkę pod względem wsparcia dla najnowszych interfejsów, bardzo ważnych w przypadku budowania peceta gamingowego. MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI zyskało w standardzie obsługę USB 4.0, natomiast MSI MAG B850 TOMAHAWK AMX WIFI otrzymało PCI-Express 5.0 dla kart graficznych, których poprzednicy nie posiadali.

W prawym górnym rogu widać przycisk do uwolnienia GPU ze slotu

Patrząc wyłącznie na warstwę wizualną MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI i MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI, naprawdę trudno byłoby odróżnić opisywane płyty główne, ponieważ obydwie wyglądają niemal identycznie. Dominuje tutaj kruczoczarna kolorystyka laminatu oraz radiatorów, gdzieniegdzie przełamana niewielkimi żółtymi napisami. Urządzenia świetnie wpisują się zatem w koncepcję komputerów typu Black Edition, gdzie podświetlenie albo kolorowe wstawki stanowią całkowicie zbędny element. Rozłożenie elementów także okazuje się bliźniacze, obejmując solidne chłodzenie newralgicznych elementów elektronicznych oraz nośników. Poza tym, obydwa modele współdzielą większość wyposażenia dodatkowego, dlatego w każdym przypadku otrzymamy hojnie obdarowaną płytę główną.

MSI MAG X870E

TOMAHAWK WIFI MSI MAG B850

TOMAHAWK MAX WIFI Chipset AMD X870E AMD B850 Sekcja zasilania 14+2+1 14+2+1 Rozmiar ATX ATX Sloty RAM 4x DDR5 4x DDR5 Taktowanie RAM 8400 MHz 8400 MHz Główne złącze GPU PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 Główne złącze SSD PCIe 5.0 x4 PCIe 5.0 x4 Porty USB 40G 2 - Porty USB 10G 3 5 Porty SATA GB/s 4 4 Układ dźwiękowy Realtek ALC4080 Realtek ALC4080 Standard LAN 5 Gb/s 5 Gb/s Standard WiFi WiFi 7 WiFi 7 Przycisk Clear CMOS Tak Tal

Zaskakującą lecz pozytywnie, może okazać się informacja, że płyty główne MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI i MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI posiadają takie same sekcje zasilania 14+2+1 (dublowane 7+1+1) oraz tranzystory MOSFET 80A. Niezależnie którą wybierzecie, spokojnie obsłużą najbardziej wymagające procesory klasy AMD Ryzen 9 9950X, nawet nie wspominając o popularnych modelach X3D. Aluminiowe radiatory przykręcane do laminatu zapewniają także niskie temperatury elektronice, więc ewentualne podkręcanie nie stanowi żadnego problemu. Warta odnotowania jest jeszcze obecność wydajnych thermopadów o przewodności 7W/mK poprawiających oddawanie ciepła. Wszystko osadzono w ośmio-warstwowym laminacie, więc rodzina MSI TOMAHAWK jest przygotowana na overclocking.

Cinebench 2024 Multicore Benchmark Temperatura sekcji zasilania (mniej = lepiej) 8 16 24 32 40 48 56 64 MSI MAG X870E Tomahawk WIFI

Ustawienia fabryczne, Ryzen 9 9900X 56 MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI

Ustawienia fabryczne, Ryzen 9 9900X 58

MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI i MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI dysponują czterema slotami pamięci RAM DDR5, które obsługują moduły o taktowaniu 8400 MHz, czyli najszybsze (poza CUDIMM) dostępne na rynku. W okolicy banków RAM znajduje się klawisz EX PCIe Release, którego naciśnięcie pomoże uwolnić kartę graficzną z pierwszego slotu PCI-Express. Znacznie ułatwia to demontaż sprzętu. W obydwu przypadkach mamy standard 5.0 x16, a samo gniazdo wzmocniono metalowym kołnierzem Steel Armor II. Kolejnym bardzo ciekawym dodatkiem jest system Shield Frost II, czyli radiatorów dla nośników M.2 wyposażonych w specjalne zapinki, co eliminuje śrubki z procesu montażu. MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI otrzymało dwa takie sloty, natomiast MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI jeden. Wszystkie mają thermopady.

Żółty trójkąt przy radiatorze SSD oznacza system szybkiego montażu

Największe różnice między MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI i MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI zachodzą w kwestii interfejsów wewnętrznych i zewnętrznych. Model z chipsetem AMD X870E posiada dwa porty USB-C 40 Gb/s z DisplayPort 1.4, jak również dwa złącza M.2 PCI-Express 5.0 x4. Wariant z chipsetem AMD B850 dysponuje jednym M.2 PCI-Express 5.0 x4 oraz większą liczbą portów USB 3.2-C 10 Gb/s na tylnym panelu. Identyczna jest natomiast konfiguracja slotów PCI-Express - 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (x4), 1x PCIe 3.0 x16 (x1). Obydwie płyty główne posiadają sumarycznie cztery gniazda M.2 PCI-Express oraz cztery porty SATA 6 Gb/s, pozwalając zbudować bardzo szybki magazyn danych dzięki obsłudze RAID.

Crystal Disk Mark Odczyt sekwencyjny USB MB/s (więcej = lepiej) 525 1050 1575 2100 2625 3150 3675 4200 MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI

Corsair EX400U USB 4.0 (40 Gbps) 4055 MSI MAG X870E Tomahawk WIFI

Corsair EX400U USB 3.2 (10 Gbps) 1265

Crystal Disk Mark Zapis sekwencyjny USB MB/s (więcej = lepiej) 475 950 1425 1900 2375 2850 3325 3800 MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI

Corsair EX400U USB 4.0 (40 Gbps) 3710 MSI MAG X870E Tomahawk WIFI

Corsair EX400U USB 3.2 (10 Gbps) 1250

Wspólnym elementem MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI i MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI jest moduł łączności sieciowej, obejmujący 5G LAN, WiFi 7 oraz Bluetooth 5.4. Zapewnia to kompleksową obsługę wszystkich urządzeń i standardów przesyłania danych. Co jeszcze znajdziemy na pokładzie? Chociażby wysokiej klasy układ dźwiękowy Realtek ALC4080 z technologią Audio Boost, odseparowanymi ścieżkami na laminacie i kondensatorami audio. Tylnym panel będący fabrycznie zabudowanym, skrywa natomiast przyciski Clear CMOS i BIOS FLashback, niezwykle użyteczne przy aktualizacji BIOS i resetowania ustawień. Dodając do powyższego diody diagnostyczne znajdujące się na PCB, otrzymujemy szeroki wachlarz opcji, przydatnych zwłaszcza dla overclockerów.

Podsumowując - płyty główne MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI i MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI mają naprawdę dużo do zaoferowania, będąc świetnymi propozycjami dla wymagającego użytkownika. Podstawowe wyposażenie oraz zastosowane komponenty całkowicie wystarczą, aby obsłużyć karty graficzne i nośniki wykorzystujące najnowsze interfejsy, ponieważ obydwie wspierają PCI-Express 5.0. Warto jednak pamiętać, że tylko model z chipsetem AMD X870E pozwala wycisnąć maksimum z przenośnych dysków USB 4.0. Sekcja zasilania z solidnymi radiatorami sprzyja natomiast podkręcaniu, a wiele autorskich rozwiązań m.in. systemy szybkiej instalacji SSD i demontażu GPU sprawiają, że składanie komputera przebiega sprawnie. Ostatnią lecz nie niezwykle ważną zaletą MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI i MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI jest rozsądna wycena, która dla wielu będzie równie istotna, co parametry techniczne.

Źródło: MSI