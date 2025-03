Path of Exile 2 - Grinding Gear Games szykuje dużą aktualizację. Nowe Ascendancy, unikalne przedmioty i zmiany w Atlasie

Grinding Gear Games niewątpliwie osiągnęło sukces na premierę wczesnego dostępu drugiej odsłony Path of Exile. Choć można było mówić o pewnych niedociągnięciach, dopisała zarówno frekwencja graczy na serwerach, jak i ostatecznie większość pozytywnych opinii. Ostatnio jednak impet trochę opadł, a deweloperzy powoli przygotowują kolejne aktualizacje. W ciągu najbliższych tygodni powinna się pojawić kolejna, dodając kilka ważnych nowości.

Path of Exile 2 otrzyma w najbliższym okresie aktualizację 0.2.0, która doda nowe Ascendancy dla konkretnych klas, dwa interesujące przedmioty unikalne oraz kilka modyfikacji w Atlasie.

Zespół z Nowej Zelandii trochę "przysnął" po premierze, by uaktywnić się w pierwszych tygodniach 2025 roku, wprowadzając do hack'n'slasha szereg istotnych nowości. Nadal jednak do wprowadzenia pozostało bardzo wiele istotnych elementów. A wśród nich chociażby kolejne szczegóły związane z postaciami. Jak się okazuje, wchodzący niebawem Update 0.2.0 doda kilka usprawnień, które mogą być całkiem niezłym powodem do powrotu do rozgrywki - chociażby po to, by przekonać się, jak zaimplementowane nowości będą się sprawdzały.

Nie wchodząc jeszcze zbytnio w szczegóły, deweloperzy obiecali nowe Ascendancy. Na razie podali jedno zdjęcie i cytat ("Niezliczone wojny pozostawiły ci umiejętności pozwalające przypominać nieco porządnego oficera"), z których szczególnie to pierwsze sugeruje, że chodzi o Mercenary. Co do reszty - każda z klas ma docelowo posiadać po trzy Acendancy, a do udostępnionej szóstki dołożono na razie dwie, więc tak naprawdę wszystko jest jeszcze możliwe. Ujawniono też dwa potężne przedmioty. Prism Guardian to tarcza podbijająca Spirit za każde 50 punktów życia, dodając przy tym kilka pomniejszych premii. The Deepest Tower przede wszystkim sprawia, że wrogowie w naszej obecności mają status "low life" - co może być bardzo przydatne przy mechanikach bazujących chociażby na culling strike. Pytanie oczywiście, jakie będą szanse na zdobycie ich na polu bitwy. Nowe opcje dostaje drzewko Atlasu - choć tutaj też na razie trudno powiedzieć, o co chodzi. Tak czy inaczej, oby to było preludium do kolejnych sporych zmian. Fakt faktem, dobrze by było wkrótce zagrać np. nową klasą.

Źródło: Grinding Gear Games