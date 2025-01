Path of Exile 2 - Grinding Gear Games budzi się na nowy rok i szykuje aktualizację mającą poprawić mnóstwo problemów

Trudno przypomnieć sobie sytuację, w której gra znajdująca się we wczesnym dostępie cieszyła się aż tak dużym wzięciem i praktycznie wszystko z nią związane zostaje poddane analizie. Grinding Gear Games długo tworzyło swój projekt, ale wreszcie zameldowali się z nim w grudniu ubiegłego roku. Zważmy na to, że aż do wersji 1.0 nie jest to produkt darmowy, jednak i tak przyciągnął masę graczy. Naturalnie nie obyło się bez szeregu problemów.

Ogłoszono szczegóły dużego update'u Path of Exile 2. Skupiać się on ma na poprawieniu wielu najbardziej problematycznych aspektów.

Jakkolwiek regularnie pojawiają się elementy wymagające poprawek - czy to w formie zabezpieczeń, czy konkretnych aspektów rozgrywki - mamy do czynienia z fenomenem rozciągającym się nie tylko na gatunek hack'n'slash, ale całą branżę. Pod koniec ostatniego weekendu z zapowiedzią patcha 0.1.1 wpadł sam Jonathan Rogers, w przeciągu kilku minut wymieniając najważniejsze zmiany. Podkreślił, że mówimy głównie o zestawie poprawiającym błędy, które rozwiązać można w miarę szybko, bez tworzenia nowej ligi czy zajmowania się ekonomią - na co jeszcze przyjdzie czas później.

Jak można było się spodziewać, na pierwszy ogień poszedł Endgame - jeden z częściej krytykowanych elementów Path of Exile 2, a przecież dla lwiej części grających czynnik najważniejszy. Możemy spodziewać się gruntownego zbalansowania liczby skrzynek, różnego rodzaju potworów, artefaktów itd., co ma doprowadzić do tego, że będą znacznie bardziej satysfakcjonujące niż do tej pory. Deweloperzy zadbają o większą różnorodność Wież. Mają dojść cztery ich rodzaje: Alphine Ridge, Sinking Spire, Bluff i Mesa. Co więcej, dotychczasowe Wieże dostaną modyfikacje, by przebijanie się przez nie było bardziej urozmaicone. Niejedną osobę zaciekawi również większa liczba bossów, na jakie natkniemy się na poszczególnych mapach Atlasu - będzie można ich nawet generować za pomocą specjalnych rodzajów tablic.

Z innych ważnych ulepszeń, załoga GGG obiecuje poprawienie widoczności w lokacjach - innego sporego problemu Endgame'u, będącego przyczyną wielu frustrujących zgonów, gdy nawet nie wiemy, co nas zabiło. Zwiększona zostanie szansa na m.in. pojawianie się rzadkich przedmiotów w sklepach. Jeśli zaś ktoś narzekał na zbyt mało szans na pokonanie takiego Arbiter of Ash, może liczyć na więcej opcji na odrodzenie. Warto tutaj jeszcze wymienić coś, na co gracze stosunkowo często narzekali - czyli ogólny balans pewnych bossów. Niektórzy (np. Silverfist Commander) będą zadawać znacznie mniejsze obrażenia (chodzi zapewne w głównej mierze o niesławne "one-shot attacks"), inni przestaną spamować atakami zza ekranu, jeszcze inni otrzymają po prostu czytelniejsze animacje ataków. No i tradycyjnie pojawi się sporo poprawek mniejszych elementów, na czele z bugami. Patch powinien wejść jakoś w ciągu najbliższych dni.

Źródło: Path of Exile (Youtube)