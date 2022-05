Panasonic LZ2000, LZ1500, LZ1000 oraz LZ980 - japońska firma prezentuje szereg najnowszych telewizorów 4K OLED

Panasonic jest jedną z wiodących firm produkujących telewizory. Modele OLED od japońskiego przedsiębiorstwa często otrzymują najwyższe oceny w niezależnych recenzjach, jeśli mówimy o jakości obrazu. Firma korzysta wprawdzie z dobrze znanych paneli od LG Display, jednak dodatkowo dochodzi tutaj kwestia fabrycznej kalibracji oraz bardzo rozbudowanych możliwości samodzielnej kalibracji (lub z pomocą wyspecjalizowanych firm). W tym roku Panasonic wprowadzi do sprzedaży aż cztery linie telewizorów OLED - panele samoemisyjne zdecydowanie przodują w ofercie producenta na ten rok. W ofercie pojawią się rodziny Panasonic LZ2000, LZ1500, LZ1000 oraz LZ980. Dodatkowo producent stawia na dwie serie produktowe dla ekranów LCD: Panasonic LX940 oraz LX800.

Japońska firma Panasonic zaprezentowała tegoroczny lineup telewizorów 4K OLED, w skład których wchodzą serie LZ2000, LZ1500, LZ1000 oraz LZ980.

Wszystkie tegoroczne telewizory Panasonic OLED wykorzystują najnowsze matryce LG Display wykonane w technologii OLED EX (wyższa jasność niż w poprzednich latach). Dodatkowo niektóre modele telewizorów zostały dodatkowo podkręcone przez inżynierów firmy, by zaoferować jeszcze wyższą jasność w trybach SDR oraz HDR. Modyfikacje dotyczą wszystkich modeli z serii Panasonic LZ2000, a także niektórych modeli LZ1500 (55", 65"). Matryce w wymienionych telewizorach noszą marketingową nazwę Master OLED Pro i te modele będą się odznaczały wyższą luminancją w porównaniu do innych modeli. Dodatkowo telewizory z serii Panasonic LZ1000 zaoferują ekrany "Master OLED" - nie będą wprawdzie tak jasne jak modele z matrycami Master OLED Pro, ale jednocześnie będą jaśniejsze w porównaniu do serii Panasonic LZ980. Oczywiście nie zabraknie szeregu wspieranych norm HDR, tj. HDR10, HLG, Dolby Vision (IQ) oraz HDR10+ Adaptive.

Panasonic LZ2000 Panasonic LZ1500 Panasonic LZ1000 Panasonic LZ980 Panasonic LX940 Panasonic LX800 Typ ekranu OLED (LG OLED EX) OLED (LG OLED EX) OLED (LG OLED EX) OLED (LG OLED EX) LCD LCD Przekątna 55", 65", 77" 42", 48", 55", 65" 55", 65" 42", 48", 55", 65" 43", 49", 55", 65", 75" 43", 50", 55", 65", 75" Rozdzielczość 4K 4K 4K 4K 4K 4K Procesor HCX Processor Pro AI HCX Processor Pro AI HCX Processor Pro AI HCX Processor Pro AI HCX Processor Pro AI HCX Processor Tryb gry Game Mode Extreme Game Mode Extreme Game Mode Extreme Game Mode Extreme Game Mode Extreme Game Mode Obsługa HDMI 2.1 Tak Tak Tak Tak Tak Nie Wsparcie dla HDR HDR10, HLG, Dolby Vision (IQ), HDR10+ Adaptive HDR10, HLG, Dolby Vision (IQ), HDR10+ Adaptive HDR10, HLG, Dolby Vision (IQ), HDR10+ Adaptive HDR10, HLG, Dolby Vision (IQ), HDR10+ Adaptive HDR10, HLG, Dolby Vision (IQ), HDR10+ Adaptive HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ Adaptive Smart TV my Home Screen my Home Screen my Home Screen my Home Screen my Home Screen Android TV

Wszystkie telewizory Panasonic, za wyjątkiem podstawowej serii LCD LX800, oferują porty HDMI 2.1, obsługujące automatyczny tryb gry, możliwość grania w rozdzielczości 4K przy maksymalnie 120 klatkach na sekundę czy obsługę VRR. Dodatkowo wszystkie wspomniane serie telewizorów oferują nową funkcję Game Control Board, która jest dedykowanym panelem dla graczy, ujawniająca informacje m.in. o trybie obrazu, input lagu lub czy VRR jest aktywny. Nie brakuje ponadto wsparcia dla techniki odświeżania AMD FreeSync Premium. Wspomniany panel umożliwia także ustawienie jasności czerni, by w grach ciemne partie obrazu były lepiej widoczne, bez konieczności sztucznego rozjaśnienia całych scen. Panasonic dodatkowo chwali się zmniejszeniem opóźnienia, niezależnie czy gramy w trybie 120 Hz czy też 60 Hz. Wszystkie telewizory, za wyjątkiem LX800, posiadają wbudowany system my Home Screen w wersji 7.0, podczas gdy budżetowa linia LX800 oferowana jest ze Smart TV Android TV. Nie brakuje także wsparcia dla Asystenta Google (wszystkie modele) oraz Amazon Alexy (wszystkie prócz LX800). Dokładne ceny oraz daty rozpoczęcia sprzedaży zostaną przedstawione w późniejszym czasie.

Źródło: Panasonic