Samsung opracowuje telewizory QD-OLED w rozmiarach 49 oraz 77 cali. Premiera nowości odbędzie się w przyszłym roku

W tym roku Samsung wprowadził w końcu pierwsze matryce, oparte na technologii QD-OLED, łączącej ekran OLED z warstwą kropek kwantowych (Quantum Dot), co docelowo ma jeszcze bardziej poprawić nasycenie barw. Matryce QD-OLED w tym roku wykorzystywane będą przez Sony (BRAVIA XR A95K) oraz Samsunga (OLED S95B). Początkowo koreański producent miał problemy z uzyskiem, co spowodowało ograniczenie produkcji do dwóch rozmiarów dla telewizorów: 55 oraz 65 cali, a także jednego rozmiaru dla monitorów: 34 cale (21:9). Najnowsze informacje wskazują, że Samsung opracował już kolejne dwa rozmiary, które zostaną wprowadzone do oferty w przyszłym roku. Mowa o 49 oraz 77 calach, a więc modelach dla fanów nieco mniejszych i większych ekranów.

Samsung opracowuje już nowe rozmiary matryc QD-OLED dla przyszłorocznych telewizorów. Oprócz 55 oraz 65-calowej wersji pojawią się także modele 49 oraz 77 cali. Tymczasem Vincent Teoh z kanału HDTV Test krytycznie odnosi się do manipulacji producenta w swoim nowym modelu OLED S95B w kontekście podkręcania barw oraz jasności w celu zaoferowania teoretycznie lepszego obrazu, który będzie atrakcyjniejszy dla widza.

Według Display Supply Chain Consultants (DSCC), Samsungowi nie uda się w tym roku rozpocząć masowej produkcji 49 oraz 77-calowych paneli QD-OLED, tak by można je wprowadzić do oferty jeszcze w tym roku. Wszystko zatem wskazuje na to, że dopiero w przyszłym roku otrzymamy więcej przekątnych, dzięki czemu więcej osób będzie zainteresowanych telewizorami z matrycami QD-OLED. Oferują one w końcu ponad 90% pokrycia przestrzeni barw Rec.2020 czy wyższą luminancję, szczytowo osiągającą wartość nawet 1500 nitów - jest to obecnie nieosiągalne dla matryc OLED WRGB, nad którymi pieczę sprawuje koreański LG Display. Nie oznacza to jednak, że Samsung nie podkoloryzował tego, co faktycznie oferuje QD-OLED.

W sieci pojawiła się recenzja telewizora Samsung OLED S95, przeprowadzoną przez Vincenta Teoh z kanału HDTV Test i który jest jednym z największych autorytetów w dziedzinie testowania telewizorów. Podczas testów trybu Filmmaker (tryb filmowy, który ma wiernie prezentować dzieła filmowe, dokładnie tak jak zaplanował to sobie reżyser) okazało się bowiem, że Samsung bardzo często manipuluje współczynnikiem APL, by sztucznie wywołać efekt wyższej luminancji, a co za tym idzie - jaśniejszego obrazu niż powinien być w rzeczywistości. Drugim problemem jest także sztuczne podbijanie nasycenia niektórych kolorów, by wyglądały na żywsze niż w innych telewizorach. Choć dla konsumentów może się wydawać, że dzięki temu telewizor jest jeszcze lepszy, tak naprawdę zaburza to właściwy odbiór danego dzieła, które nie wygląda już w żadnym wypadku tak, jak reżyser chciałby to przedstawić. Tryb Filmmaker powinien być wolny od jakichkolwiek manipulacji obrazem, ale jak widać koreańskiemu producentowi bardzo zależało na wywołaniu efektu wow bez względu na to, jakimi środkami go wykona.

Źródło: Notebookcheck, YouTube Vincent Teoh