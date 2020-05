Outriders: pierwsza transmisja z gry. Kiedy, gdzie i jak ją oglądać?

Studio Square Enix zapowiedziało właśnie nowe comiesięczne show, które przyniesie informacje na temat nadchodzącej gry z gatunku RPG-shooter od studia People Can Fly (developerów stojących m.in. za Gears of War: Judgment i Bulletstorm) oraz studia Square Enix External Studios (Sleeping Dogs i Just Cause). Mowa oczywiście o Outriders, które zostanie wydane pod koniec tego roku na pecety oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X. Każda z tych transmisji ma zanurzyć widza w głębiny różnorodnych elementów z mrocznego i desperackiego świata gry. Inauguracyjny odcinek o tytule “Built for the Core” pokaże zupełnie nowy gameplay, areny, niepokazywane nigdy wcześniej moce, szczegółowy opis klas postaci, uptade developerski i wiele więcej.

"Nastały obecnie dość nietypowe czasy, więc wszyscy dostosowujemy się najlepiej, jak potrafimy. Priorytetowo potraktowaliśmy bezpieczeństwo naszych ludzi, więc ponad 250 osób z naszego zespołu pracuje z domu i pozostaje zdrowa. Nadal ciężko pracujemy nad tworzeniem Outriders i wydaniem gry pod koniec 2020 roku" - powiedział Bartek Kmita, dyrektor kreatywny w People Can Fly. "Po anulowaniu niektórych z największych branżowych wydarzeń roku szukaliśmy nowych sposobów udostępniania graczom wiadomości o Outriders. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy przedstawić nowe szczegóły tego, nad czym będziemy pracować co miesiąc od tego momentu w Transmisjach Outriders."



Zapowiedź wideo cyklu Outriders Broadcast.

Pierwszy odcinek z serii ukaże się już w czwartek 28 maja o godzinie 18:00 czasu polskiego. Zobaczymy go na kanale Square Enix na Twitchu (KLIK). Outriders w pigułce to kooperacyjna strzelanina RPG dla 1–3 graczy, osadzona w mrocznym i desperackim uniwersum science fiction. Fabułę Outriders osadzono w odległej przyszłości, kiedy to ludzkość staje w obliczu zagłady. Ziemia staje się skrajnie nieprzyjaznym miejscem. Jedyną nadzieją na przetrwanie jest odległa planeta Enoch, na którą zostaje wysłany ogromny kosmiczny statek Flores. Załodze udaje się dotrzeć do celu, ale podróż nie przebiega bez zakłóceń, a na miejscu pasażerowie odbierają dziwny sygnał. Zbadać go ma trójka śmiałków, którzy muszą zmierzyć się z niebezpieczeństwami nieznanego świata.

Źródło: Square Enix