Microsoft 365: nowy pakiet usług i aplikacji. Oto co się zmieniło

Gigant z Redmond podczas wczorajszej konferencji zdalnej opowiedział nam o zestawie usług, które zostały spięte w formie Microsoft 365. Wspomniane narzędzia to tak naprawdę Office 365 na sterydach. Nowe funkcje w aplikacjach pakietu Office oraz tzw. rebranding to nie wszystko, co przygotował dla nas Microsoft. Firma pragnie otworzyć się na użytkowników domowych, a nawet na całe rodziny. W tym celu przygotowano nową aplikację Family Safety, której zadaniem będzie czuwanie nad bezpieczeństwem rodziny oraz organizowanie jej czasu. W grę wchodzi nawet śledzenie dziecka podczas drogi ze szkoły do domu. Microsoft chce również otworzyć przed użytkownikami indywidualnymi usługę Teams.

Potwierdziło się to, o czym w kontekście Microsoftu mówiło się od dawna. Firma zaprezentowała właśnie Microsoft 365, czyli całkiem nową odsłonę pakietu Office 365. Tym razem skupiono się również na użytkownikach domowych, a nawet całych rodzinach.

Prawdą jest, że większość z nas regularnie wykorzystuje usługi Microsoftu w pracy oraz w życiu prywatnym. Za pomocą Worda tworzymy proste teksty oraz pisma urzędowe. Dokumenty możemy edytować wspólne z członkami zespołu lub przyjaciółmi. Excel kochany przed korporacje, pomaga zarządzać domowym budżetem, a poczta Outlook jest dla wielu jedyną słuszną alternatywą dla Gmaila. To zaledwie wierzchołek góry lodowej, gdyż należałoby wspomnieć dodatkowo o pojemnym dysku w chmurze oraz prezentacjach w PowerPoincie. To wszystko będzie teraz spięte za pomocą jednej usługi. Różnicą pomiędzy nowym Microsoft 365 a starszym Office 365 będą aplikacje zaktualizowane o nowe funkcje oraz dwie zmiany dotykające bezpośrednio użytkowników domowych. Do rzeczy.

Zacznijmy od zaktualizowanych aplikacji. Na pierwszy ogień poszedł Word, który zyskał nowe narzędzia automatycznej poprawy tekstu oraz sugestii zmian. Program będzie teraz analizował całe zdania i w razie potrzeby podpowie, iż możemy zrobić coś lepiej. Narzędzie nazwane Microsoft Editor znajdzie się również w Outlooku, a nawet w przeglądarce Edge. Lista obsługiwanych języków sięga 20, jednak nie potwierdzono jeszcze, czy znajdzie się wśród nich polski. Arkusze kalkulacyjne wzbogacą się o funkcję Money in Excel do analizowania finansów w ujęciu czasowym. Co ciekawe, Excel będzie w stanie zaciągnąć potrzebne informacje prosto z bankowości internetowej za pomocą wewnętrznego logowania. Do prezentacji PowerPoint trafią z kolei nowości takie jak dzielenie tekstu na oś czasu, automatyczne generowanie slajdów oraz nowe szablony, np. do tworzenia CV. Microsoft 365 z pakietem zmian będzie dostępny od 21 kwietnia 2020. Ceny względem Office 365 pozostają niezmienne.

Usługa Microsoft Teams przeżywa najlepszy okres w swojej historii z uwagi na konieczność pracy zdalnej w wielu firmach. Gigant z Redmond chce, aby rozwiązanie służyło również organizacji życia prywatnego. Z Teams w formie aplikacji będą mogły wiec korzystać całe rodziny. Program pojawi się w repozytoriach w ciągu najbliższych miesięcy. Do tego czasu Microsoft zaleca korzystanie ze Skype'a. Za kilka miesięcy zadebiutuje również inna nowość ze stajni koncernu. Chodzi o wspomniane już Microsoft Family Safety. To mobilne rozwiązanie dla rodzin, którego zadaniem jest czuwanie nad jej członkami. Narzędzie traktuje kwestię dosłownie i pozwala śledzić lokalizacje użytkowników, dbając jednocześnie o prywatność tychże danych.

Źródło: Microsoft