Kwarantanna domowa - aplikacja mobilna Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło zadbać o sprawny proces kontroli kwarantanny domowej, której poddawane są osoby mogące mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Obowiązkową dwutygodniową izolację muszą przejść również osoby powracające do kraju zza granicy. Za złamanie warunków kwarantanny grozi grzywna w wysokości 5 tys. złotych, a w skrajnych przypadkach nawet więzienie. Skuteczność metody zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 warunkuje powodzenie całej akcji. Nie każdy chce się jednak wykazać poprawną postawą obywatelską i solidarnością, przez co często dochodzi do naruszeń warunków kwarantanny. Policyjne kontrole można jednak zastąpić aplikacją mobilną - Kwarantanna domowa.

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia aplikacje mobilną Kwarantannta Domowa dla wszystkich osób objętych kwarantanną. Wyjaśniamy kto i dlaczego powinien z niej skorzystać.

Kwarantanna domowa to konieczność. W pewnych okolicznościach jest to jedyna sensowna możliwość odseparowania osoby, u której pojawiło się ryzyko zarażenia, od reszty społeczeństwa. Przebywanie w domu zamiast w dedykowanym ośrodku czy innej lokalizacji, jest mniej uciążliwe dla obywatela, jednak mimo to gros osób objętych rzeczonym obowiązkiem łamie z góry ustalone zasady. Policja odwiedza więc delikwentów od jednego do kilku razy dziennie, sprawdzając, czy dana osoba pozostaje pod wskazanym adresem i nie opuszcza miejsca kwarantanny. Jest to natomiast nieco kłopotliwe. Ponadto codzienny widok funkcjonariusza Policji dla wielu obywateli może być zwyczajnie stresujący. Na szczęście nasi rządzący pomyśleli o tym i proponują alternatywę na miarę naszych czasów. Chodzi o aplikację mobilną.

Nazwa programu nie jest może specjalnie oryginalna, jednak to nie czas i miejsce na opracowywanie przyciągających fraz. Program Kwarantanna domowa dostępny w Google Play oraz Apple App Store uchroni osoby odbywające kwarantanne przed wizytą policji. Po zainstalowaniu programu i przejściu weryfikacji przy pomocy wiadomości SMS, aplikacja poprosi nas o wykonanie zadania. W zasadzie będzie nas o nie prosić nawet kilka razy dziennie. Cóż to za zadanie? Okazuje się, że jest nim zrobienie selfie, na którą to czynność mamy 20 minut. Po tym czasie pojawi się przypomnienie, a następnie informacja trafi do policjantów. Aplikacja pozwala także na zgłaszanie się po pomoc do lokalnych ośrodków pomocy oraz kontakt z pracownikiem socjalnym. Twórcy zapowiadają, że program będzie rozwijany o kolejne funkcje.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji