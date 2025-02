Opracowano pamięć RAM bazującą na ciekłym metalu. Może to otworzyć drogę do nowych odkryć technologicznych

Większość przełomów technologicznych rozpoczyna się od nowatorskich projektów mających bardzo ograniczoną skalę. Początki zawsze bywają trudne, ale na takich zasadach opiera się niestety postęp. Jednym z przykładów wynalazków, które być może zaprocentują w odległej przyszłości, jest pamięć RAM bazująca na ciekłym metalu. Chińscy badacze opracowali prototyp tego typu rozwiązania. Może to być docelowo baza dla nowych technologii.

Chińscy badacze przygotowali prototyp pamięci RAM, która bazuje na ciekłym galu. Zasada działania urządzenia jest nieco zbliżona do zasad funkcjonowania neuronów będących częścią układu nerwowego.

FlexRAM to dzieło badaczy z Tsinghua University w Chinach. Pamięć składa się z kropelek ciekłego galu zawieszonych i wstrzykniętych w Ecoflex, czyli rozciągliwy biopolimer. Funkcjonowanie pamięci opiera się na bazie naśladowania hiperpolaryzacji i depolaryzacji neuronów w tkance nerwowej. Dzięki temu możliwy jest proces zapisu i odczytu danych. W momencie podania napięcia dochodzi do utlenienia ciekłego metalu, co stanowi odpowiednik wartości "1". W momencie odwrócenia polaryzacji napięcia, metal wraca do stanu "0". Proces ten umożliwia zatem zachowywanie i wymazywanie danych.

Obecna wersja "modułu" składa się ośmiu jednostek FlexRAM, które mogą przechowywać 1 bajt informacji. Jest to bardzo mała pojemność, która na razie wyklucza wykorzystanie technologii w jakimkolwiek konkretnym celu. Problemem jest także niewielka liczba cykli zapisu (3500). Warto jednak odnotować, że to dopiero wstępna wersja urządzenia, która będzie musiała przejść wiele zmian, jeśli ma trafić do praktycznego użytku. Na chwilę obecną możliwe jest też podtrzymanie danych w pamięci przez 12 godzin po odłączeniu zasilania, co teoretycznie umożliwia jej wykorzystanie także jako trwalszy nośnik. Bardziej zaawansowany odpowiednik FlexRAM może w odległej przyszłości trafić do inteligentnych robotów, systemów bazujących na interfejsie człowiek-maszyna czy wszczepianych urządzeń elektronicznych.

