OPPO Air Glass w naszych rękach: pierwsze wrażenia z użytkowania nietypowych okularów aR

Kiedy blisko 9 lat temu miałem okazję sprawdzić możliwości Google Glass. Oczarowała mnie wtedy idea stojąca za rozwiązaniem. Przyznam, że byłem przekonany o świetlanej przyszłości tejże technologii. Nie spodziewałem się jednak dość powolnego tempa prac nad tego typu urządzeniami. Niemniej, do dziś śledzę każdą informację związaną z wizją nakładania obrazu na „rzeczywistość”. Z tego też powodu ucieszyłem się na wieść o tym, że jedzie do mnie egzemplarz testowy nowego gadżetu OPPO. Air Glass, bo tak nazywają się okulary, a raczej nakładka, może być bowiem kolejnym krokiem do czekającej nas rewolucji. Nie będę krył, że możliwości OPPO Air Glass są na ten moment ograniczone, dlatego też podszedłem do testów z pewnym dystansem. Niepotrzebnie.

Testujemy OPPO Air Glass, inteligentne okulary aR wpisujące się w nową strategię marki „Inspiration Ahead”. Oto pierwsze wrażenia z użytkowania innowacyjnego gadżetu.

OPPO Air Glass zostały pokazane podczas pierwszego dnia konferencji INNO Day 2021. Inteligentne okulary wykorzystują technologię aR (assisted Reality), która pozwala nakładać obraz z informacjami na to, co aktualnie widzimy. Oczywiście, nie bezpośrednio, lecz przy użyciu mikro projektora – Spark Micro Projector z Micro LED i wyświetlaczem z falowodami optycznymi. W pełnej recenzji urządzenia skupimy się na technikaliach, natomiast dziś chciałbym porozmawiać o kwestii czysto użytkowej. Podczas pierwszych dni spędzonych z OPPO Air Glass starałem się bowiem dopasować przeznaczenie sprzętu do konkretnego typu użytkownika. Szybko okazało się, że potencjał drzemiący w przystawce jest ogromny, ale o po kolei.

Tak naprawdę OPPO Air Glass to monokl zawierający podłużny moduł ważący 30 gramów. W obudowie umieszczono między innymi układ Qualcomm Snapdragon Wear 4100, WiFi, Bluetooth oraz akumulator pozwalający na 40 godzin pracy w trybie czuwania lub trzy godziny typowego użytkowania. Realny do uzyskania wynik zamyka się w nieco ponad dwóch godzinach, ale trzeba brać pod uwagę intensywność przeprowadzanych przez nas testów. Za wyświetlanie informacji odpowiada panel Micro LED o jasności do 3 mln nitów, który wykorzystuje falowód. Monochromatyczny obraz w rozdzielczości 640 x 640 pikseli, niezależnie od warunków oświetleniowych, jest czytelny. W zasadzie nawet w pełnym słońcu widoczność nie spada do poziomu utrudniającego użytkowanie.

Aby monokl spełniał swoje zadanie, należy połączyć go z okularami wyposażonymi w magnesy. Całość wygląda interesująco, ale dłuższe korzystanie z zestawu powodowało u mnie dyskomfort w okolicach nosa. Z pewnością wiele zależy od cech anatomicznych twarzy użytkownika. Sterowanie odbywa się za pomocą głosu, dotyku oraz ruchów głowy. O ile dwie pierwsze metody sprawdzają się doskonale, o tyle trzecia wydaje się być we wczesnej fazie testowej. Ot, subiektywna opinia na bazie kilkudniowego doświadczenia. Jest jednak pewnej problem. Aby korzystać z OPPO Air Glass, potrzebny jest nam smartfon lub zegarek producenta z możliwie „świeżą” wersją systemu.

Konieczne jest bowiem sparowanie z aplikacją Controller, w której będziemy sterować ustawieniami okularów. Możemy decydować tam o jasności, trybie cichym oraz powiadomieniach z aplikacji. W sekcji kart dodamy poszczególne elementy, takie jak pogoda, zdrowie, wydarzenia czy tłumacz lub prompter. O ile wyświetlanie pogody czy zdarzeń z kalendarza nie sprawia wrażenia szczególnie przydatnych podczas codziennej pracy z gadżetem, o tyle tłumacz czy prompter to realnie użyteczne rozwiązania. Niestety, na ten moment tłumaczenie odbywa się w językach angielskim i chińskim. To jednak dopiero początek. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące OPPO Air Glass, dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: PurePC, OPPO