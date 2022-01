OnePlus 10 Pro - chińska premiera wyczekiwanego flagowca już za nami. Zaskakuje m.in. cena smartfona

OnePlus 10 Pro od samego początku nie zapowiadał się przełomowo. Ba, jeszcze kilka miesięcy temu pojawiały się głosy, że mimo niepojawienia się modelu 9T Pro tegoroczny flagowiec będzie bardzo podobny do topowej "dziewiątki". Dziś jesteśmy natomiast po oficjalnej premierze tego flagowca i warto zauważyć, ze w tamtych doniesieniach jednak było nieco prawdy. Najnowszy smartfon OnePlusa oprócz nowego procesora oferuje raczej niewiele zmian w specyfikacji. Patrząc z kolei na front urządzenia trudno dostrzec jakiekolwiek różnice względem poprzednika - dopiero plecki z nową wysepką na aparaty zdradzają nam, że mamy do czynienia z czymś nowym. A jak to wszystko przedstawia się na papierze?

OnePlus 10 Pro będzie dostępny już od 4699 juanów (ok. 2955 zł), podczas gdy najmocniejszy wariant z 12 GB RAM został wyceniony na 5299 juanów (ok. 3335 zł). Jest więc nieco taniej niż w przypadku zeszłorocznego OnePlusa 9 Pro, jednak potwierdzi to dopiero światowa premiera smartfona, która ma się odbyć dopiero w marcu lub kwietniu.

OnePlus 10 Pro oferuje 6,7-calowy ekran LTPO 2.0 Fluid AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 3216 x 1440 pikseli, który wspiera m.in. HDR10+, 10-bitową głębię koloru czy MEMC. Po jego lewej stronie znajduje się wycięcie na kamerkę do selfie 32 MP. Sercem urządzenia został 4-nanometrowy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 w towarzystwie 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Główny aparat smartfona składa się jednostki głównej 48 MP Sony IMX789, obiektywu ultraszerokokątnego 50 MP Samsung JN1 i teleobiektywu 8 MP OmniVision OV08A19. Cały moduł został przygotowany we współpracy z firmą Hasselblad, co potwierdza logo marki na wspomnianej wysepce.

Poza tym OnePlus 10 Pro oferuje baterię 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego SuperVOOC o mocy 80 W. a także ładowania bezprzewodowego 50 W AirVOOC i ładowania zwrotnego. Na pokładzie znalazł się także moduł Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, głośniki stereo czy czytnik linii papilarnych (pod ekranem). Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne: czarna (Volcanic Black) i zielona (Emerald Forest). Światowa premiera OnePlusa 10 Pro ma się odbyć dopiero w marcu lub kwietniu. Niewykluczone, że globalny wariant smartfona będzie miał nieznacznie zmienioną specyfikację.

OnePlus 10 Pro Ekran 6,7 cala LTPO 2.0 AMOLED 120 Hz, 1440 x 3216 pix Procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen 1 RAM / pamięć wewnętrzna 8 lub 12 GB RAM / 128 lub 256 GB UFS 3.1 Aparat 48 MP, Sony IMX789, f/1.8, OIS + 50 MP, Samsung JN1, f/2.2, pole widzenia do 150 stopni + 8 MP, OmniVision OV08A19, 3,3-krotny zoom optyczny Przednia kamerka 32 MP Sony IMX615 Bateria 5000 mAh (ładowanie SuperVOOC 80 W i AirVOOC 50 W) System Android 12 Inne Wi-Fi 6. NFC. Bluetooth 5.2, czytnik linii papilarnych pod ekranem, USB-C, głośniki stereo, obudowa ze szkła i metalu Wymiary 163 x 73,9 x 8,55 mm Premiera od 4699 juanów

Źródło: OnePlus